De iPad Air 4 komt en dit kun je verwachten

Nieuwe generatie iPad Air wordt geen budgetmodel en komt niet dit jaaar.

Apple gaat in de komende maanden een fikse serie producten, waaronder de iPhone 12 serie, onthullen. Ook zouden er volgens eerdere berichten dit jaar nog een iPad gelanceerd worden. Volgens nieuwe informatie gaat de nieuwe generatie iPad Air daar dit jaar niet bij horen. Wij zetten de laatste informatie op een rij.

iPad Air design gaat op de schop

Een van de eerste geruchten is dat het uiterlijk van de iPad Air voor deze vierde generatie op de schop gegaan is. Men verwacht dat hij meer op de eerder dit jaar gelanceerde iPad Pro gaat lijken. Dit betekent dus dat de ‘home’ knop zal verdwijnen en dat de lijst veel smaller wordt. Ook gaat er technisch het een en ander veranderen.

iPad Air technische upgrade

De bekende insider Komiya deelde een serie specificaties waaruit blijkt dat we ook technisch een flinke update kunnen verwachten.

iPad Air(gen4)

-iPad Pro design

-Face ID

-11”

-USB-C

-4 Speakers

-Liquid Retina

-Single Camera (Ultra Wide?)

-A14X

-128,256,512GB?

-$649~ — Komiya (@komiya_kj) August 11, 2020

Uit een serie vervolgtweet blijkt dat deze nieuwe iPad de Apple Pencil vanaf de tweede generatie gaat ondersteunen, evenals het magic keyboard. De chip die men gebruikt is dan naar verluidt de A14 (de genoemde A14X rectificeert hij in een latere tweet).

Prijs en beschikbaarheid

Zoals in de tweet aangegeven verwacht Komiya een prijs van $ 649,- oftewel zo’n EUR 550,- en zal de nieuwe generatie in maart 2021 gepresenteerd worden, zo’n 2 jaar na introductie van de derde generatie. Dat wordt dus nog even afwachten.

Afbeelding: Apple iPad Air (derde generatie) ter vergelijk