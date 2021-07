iPad mini wordt minder mini

Afbeelding via Apple

De iPad mini zal in omvang gaan toenemen en wordt dus minder mini. Lees hier hoe groot het apparaat van Apple gaat worden.

De geruchtenmachine draait op volle toeren. De iPad mini komt eraan en dat is voor veel mensen spannend nieuws. Volgens een Apple- expert komt deze iPad straks met een groter scherm. Hier is lange tijd onduidelijkheid over geweest, maar nu komt de display- analist met het schermformaat.

iPad mini minder mini

De iPad mini loopt al even mee en heeft sinds het eerste model een 7,9 inch scherm. Ross Young is de expert die nu zegt dat de nog te lanceren iPad mini 6 een 8,3- inch scherm zal krijgen. Voor de rekenaars onder ons: dat is bijna een halve inch groter. Niet heel veel, maar voor een relatief klein scherm wel een toename. Het displayformaat kan groeien, doordat er smallere schermranden zullen komen. Ook zal de thuisknop van het scherm verdwijnen. Hierdoor krijgt het apparaat meer de looks mee van de grotere iPads, zoals de iPad Pro. Door het nieuwe design is er dus meer ruimte gemaakt voor het scherm.

Verdere informatie

Er waren al eerder geruchten dat de mini met een nieuw beeldscherm zou komen. Het blijkt dus nu dat dit een grotere versie zal zijn. In eerdere berichten werd er zelfs gesproken over een 9- inch beeldscherm. Dat wordt dus met deze nieuwe informatie niet bevestigd en wordt het dus 8,3 inch. Young zegt ook dat de mini geen LED krijgt. Andere bronnen, zoals Digitimes, beweren dat dit wel het geval is. Apple zal vermoedelijk gebruik gaan maken van LCD. Dit scherm kennen we van de iPad Air.

Naar alle waarschijnlijkheid komt de mini in september van dit jaar. Het is ook wel nodig, de laatste iPad mini die een update kreeg is alweer twee en half jaar oud.