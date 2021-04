iPad Pro met M1 chip aangekondigd - Apparata

De krachtigste iPad nu nog krachtiger. Voor het eerst komt de M1 chip naar de iPad, in dit geval de Pro.

De Apple M1 chip zat tot voor kort alleen in de Mac. Nu introduceert het Amerikaanse techbedrijf de architectuur naar de iPad. Apple spreekt over een toename van 50% in CPU kracht in vergelijking met vorige iPad Pro. De GPU levert 40% meer grafische kracht. In vergelijking met de eerste generatie iPad Pro zelfs 1500 keer zo krachtig, aldus Apple.

De iPad Pro is nu veel meer dan alleen een krachtig werkpaard. Zo kun je er een PlayStation 5 dualsense mee verbinden en gebruik maken van alle haptische feedback die de controller te bieden heeft. Naast werken, moet dus ook gamen met de iPad Pro M1 heel normaal worden. De tablet heeft maximaal 2 TB opslag en 16 GB werkgeheugen. Verder introduceert Apple Thunderbolt ondersteuning naar de iPad Pro voor maximale snelheid. Een andere nieuwigheid is de komst van 5G naar de tablet.

Daarnaast heeft Apple nieuws te melden over de camera’s van de iPad Pro M1. Aan de voorkant zit een TrueDepth camera, waarmee je met FaceID de tablet kunt ontgrendelen. Dit is voor het eerst een 12 MP ultra groothoeklens, waarmee je kunt filmen en selfies maken in een grote hoek. De camera is slim gemaakt aan de hand van Center Stage. Met Center Stage kan de camera je ‘volgen’. Dit is virtueel, want de camera zit vast. Desalniettemin ziet het er vet uit.

De iPad Pro M1 komt met een 11-inch en een 12.9-inch display op de markt. Nieuw is de introductie van het Liquid Retina XDR display, exclusief voor het 12.9-inch model. De technologie van Apple’s XDR scherm is nu naar de iPad Pro gebracht. Dit brengt maximale helderheid, contrast, accurate kleuren en HDR naar de vernieuwde iPad Pro.

iPad Pro M1 prijs en beschikbaarheid

De nieuwe iPad Pro met M1 chip is vanaf 30 april verkrijgbaar. Prijzen beginnen bij 899 euro voor de 11-inch variant. De 12.9-inch versie kost 1.219 euro.