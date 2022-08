iPadOS 16 loopt vertraging op door Apple

Heeft Apple zijn zaakjes niet op orde? De komst van iPadOS 16 loopt vertraging op.

Vandaag de dag heeft Apple best veel OS’en. Het is niet alleen maar macOS en iOS. Je hebt ook tvOS, watchOS en natuurlijk iPadOS. Versie 16 voor de iPad is in de maak, maar de komst van de nieuwe versie laat nog even op zich wachten. iPadOS 16 heeft te maken met een vertraging.

Normaal gesproken komt een nieuwe versie van iPadOS beschikbaar na een groot Apple event in september. Dus wanneer het Amerikaanse techbedrijf een nieuwe iPhone heeft aangekondigd. Volgens Bloomberg zit de vork dit jaar anders in de steel.

iPadOS 16 heeft te kampen met een vertraging. De release is dan ook niet vastgesteld op september, maar op oktober. Een vertraging van een maand. Apple zou problemen hebben met de Stage Manager toepassing, te gebruiken op de iPad met M1-chip. Bugs zorgen voor vertraging in het uitbrengen van versie 16.

Apple levert geen half werk af en daardoor zullen iPad-gebruikers langer moeten wachten op de komst van versie 16. Het is ongebruikelijk dat Apple een nieuwe versie van een besturingssysteem pas later lanceert. Normaal gesproken heeft het techbedrijf uit Cupertino zijn zaakjes keurig op orde.