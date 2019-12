iPhone 11 krijgt een opmerkelijke officiële accessoire

Dat hebben we nog niet eerder gezien.

Goed nieuws voor de doorgewinterde fotograaf met een iPhone 11. Apple heeft een nieuw product goedgekeurd binnen het Made-for-iPhone (MFi) licentieprogramma. Het gaat hier om een accessoire van Anker en het is opvallend te noemen.

Het gaat hier namelijk om een flits. Ja, dat lees je goed. Deze flits is aan te sluiten via de Lightning-connector en de kleine LED-lamp geeft extra licht voor als je een foto of video wil maken.

In het verleden waren er meer bedrijven die dergelijke producten voor de iPhone aanbieden. Het is echter voor het eerst dat een dergelijk product een officiële licentie van Apple heeft gekregen. Een primeurtje voor Anker dus.

De externe flits kost 49,99 dollar en werkt met de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Volgens Anker gaat de accessoire zo’n 10.000 shots mee. Met de lamp moet je twee keer verder kunnen schijnen in vergelijking met de standaard flits en de helderheid is volgens Anker met vier keer toegenomen.