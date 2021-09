iPhone 11 refurbished als alternatief op de 13

De nieuwste iPhone 13 is het beste wat Apple op dit moment te bieden heeft, maar dat betekent niet dat een oudere iPhone 11 als refurbished meteen is afgedankt.

Natuurlijk, het scoren van de nieuwste iPhone is altijd het beste. Als het om specificaties gaat tenminste. Je portemonnee zal er minder blij mee zijn. Vandaag de dag is het echt geen schande om eens verder te kijken als je echt alleen een iPhone overweegt. Dat komt omdat moderne smartphones van de laatste jaren nog prima lang kunnen meegaan. Mede met dank aan het feit dat Apple lange tijd software updates blijft aanbieden. Ook voor de oudere modellen dus.

Een voorbeeld is een refurbished iPhone 11. De smartphone is verkrijgbaar met 64 GB, 128 GB of met 256 GB aan opslag. Onder de kap zit de A13 chip en je hebt een 6.1-inch Liquid Retina HD‑display. Allemaal hardware dat Apple nog niet zo lang geleden heeft geïntroduceerd. Sterker nog, de iPhone 11 werd in 2019 voorgesteld. Slechts twee jaar geleden.

Apple geeft ongeveer vijf jaar lang ondersteuning op een nieuwe iPhone. Dat betekent dat je nog zeker drie jaar vooruit kunt met de iPhone 11 als het gaat om de nieuwste updates. Het grote voordeel is de prijs. Voor een gebruikte 11, of zelfs een refurbished iPhone 11 Pro betaal je niet langer de hoofdprijs.

Een iPhone 13 begint bij 909 euro. Voor minder heb je een refurbished iPhone 11 Pro Max met specs waar jij je niet voor hoeft te schamen. Je scoort een iPhone met een Super Retina XDR OLED display met een grootte van 6,5-inch. Achterop zit een 12‑MP ultragroothoek. Een groothoek en telelens­camera’s. Dan ga je toch nadenken. Het topmodel van een paar jaar terug, of de nieuwste instapper van Apple?