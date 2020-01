iPhone 11: Zo film jij tegelijkertijd met 2 camera’s

Waarom alleen de selfie- of achtercamera gebruiken als je ze ook beiden tegelijkertijd kunt aanzetten?





Jezelf in beeld brengen én de waanzinnige omgeving waar je bent. Normaal gesproken kan dit niet zomaar, maar als je een iPhone 11 hebt heeft Filmic goed nieuws voor je.

Deze partij maakt het mogelijk om zowel de camera op de achterkant van deze iPhone, als de camera aan de voorkant tegelijkertijd aan te zetten. De feature werkt met de iPhone 11, de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max.

Het goede nieuws is bovendien dat je de app, genaamd DoubleTake, gratis kunt downloaden uit de App Store van Apple. Omdat de iPhone 11 flinke rekenkracht kent en omdat het toestel over mooie camera’s beschikt, kun je met DoubleTap professionele beelden maken zonder externe hardware of een aparte videocamera.

Filmic laat in een video op YouTube zien waar je DoubleTap allemaal voor kunt gebruiken. De feature komt niet alleen van pas tijdens toffe momenten op vakantie, maar ook in het dagelijks leven is het gebruik maken van 2 camera’s tegelijkertijd een uitkomst. Check de video hieronder om de functie in actie te zien.