Zijn dit de prijzen van de iPhone 12 5G-serie?

Insider dropt naast nieuws over iPhone 12 ook nieuws over iOS 15 en AirPower.

Insiders hebben vaak de tijd nodig om een reputatie op te bouwen. Dit doen ze door vooraf informatie te geven over bepaalde producten. Wanneer deze blijkt te kloppen wordt hun betrouwbaarheid uiteraard beter. Een van de insiders die de laatste tijd als erg betrouwbaar gezien wordt is Komiya. Waar hij eerder deze week al veel informatie over het uiterlijk en specs van de iPhone 12 serie lekte komt hij nu met nieuwe onthullingen.

Prijs iPhone 12 serie

In een nieuwe Tweet deelt hij namelijk de (Amerikaanse) prijzen voor de iPhone 12 serie. In een gedetailleerd overzicht zet hij de prijzen voor alle versies en verschillende opties per versie onder elkaar.

【iPhone 12 Prices】

12 5G (5.4”)

(64GB $699)

128GB $749

258GB $849



12 Max 5G (6.1”)

(64GB $799)

128GB $849

256GB $949



12 Pro (6.1”)

128GB $1049

256GB $1149

512GB $1349



12 Pro Max (6.7”)

128GB $1149

256GB $1249

512GB $1449



Read through all threads: pic.twitter.com/N4AX0JmF3z — Komiya (@komiya_kj) July 27, 2020

Deze prijzen wijken iets af van de eerdere prijzen die voor de 4G-varianten werden genoemd, maar lijken nog steeds zeer realistisch.

iPhone 12 opladen met de AirPower?

Hoewel prijzen altijd interessant zijn zit de grootste verrassing misschien wel in een andere tweet van deze insider. Hij Tweette namelijk het volgende:

AirPower Mini

$99

AirPower

$249 — Komiya (@komiya_kj) July 29, 2020

De AirPower is de roemruchte mat die Apple ontwikkelde om haar andere apparaten mee te kunnen opladen. Na problemen werd het project in de ijskast gezet zonder ooit geproduceerd te zijn. Eerder dit jaar doken er al geruchten op dat men weer met deze gadget bezig was en dat lijkt nu te kloppen. Er komen klaarblijkelijk twee varianten. Het verschil zou zitten in het formaat en de oplaadkracht (15W vs 18W). Dat Apple geen chargers bij de iPhone 12 verstrekt komt met deze onthulling in een ander daglicht. Zou men de launch van de iPhone 12 gebruiken om de AirPower te lanceren?

Ontwikkeling iOS 15 begonnen

Tot slot biedt onze insider nog een nieuwtje over het besturingssysteem. Waar de consument nog wacht op de lancering van iOS 14 is Apple alweer een stap verder. Het ontwikkelteam voor iOS 15 is namelijk volgens Komiya begonnen.

Zoals altijd nemen we geruchten en lekken met een korreltje (of wat) zout. Deze insider lijkt echter betrouwbaar. Duidelijk is dat hij zijn reputatie direct vergooit als hij er twee of drie keer naast zou zitten. We houden de ontwikkelingen dus in de gaten.