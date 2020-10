iPhone 12 5G slurpt (ook) de batterij leeg - Apparata

5G heeft een serieuze impact op de batterij van de iPhone 12, maar Apple is niet het enige merk dat hier ‘last’ van heeft.

Apple heeft doorgaans zijn zaakjes voor elkaar met de iPhone. De toestellen hebben altijd een snelle processor, een gelikt uiterlijk en een goede camera. Maar waar Apple nooit een topper in is geweest is de batterijduur. Hoe vaak zie je Apple-gebruikers niet met een kabeltje of battery bank in de weer. En het opladen van een iPhone is ook bepaald niet razendsnel te noemen.

De nieuwe iPhone 12 beschikt over 5G. Het is daarmee de eerste 5G smartphone van Apple. Maar die verbinding vraagt wel extra power van de accu. Uit onderzoek blijkt dat de iPhone 12 tot twee uur minder lang meegaat als je 5G gebruikt in vergelijking met 4G. Het onderzoek werd uitgevoerd door Toms’ Guide. De iPhone 12 ging 8 uur en 25 minuten mee met 5G aan. Met 4G werd een resultaat van 10 uur en 23 minuten geboekt.

Voor Apple ligt hier de uitdaging dit enigszins recht te trekken. Het zal altijd blijven dat 5G meer vraagt van de batterij dan 4G. Maar misschien kan Apple de software tweaken om het verschil kleiner te maken. De genoemde resultaten werden ondernomen met een iPhone 12. Met de 12 Pro zie je een vergelijkbare uitkomst. Namelijk dat de smartphone 11 uur en 24 minuten meegaat op 4G, terwijl op 5G de koek al na 9 uur en 6 minuten op is.

Concurrentie

Het is overigens niet zo dat Apple het met de iPhone 12 batterij en 5G zoveel slechter doet dan de concurrentie. Dezelfde test met een Samsung Galaxy S20 en een OnePlus 8T gaf een vergelijkbare uitkomst. Vandaar de ‘ook’ tussen haakjes in de titel. 5G zal altijd een (forse) impact hebben op de accuduur. (via Macrumors)