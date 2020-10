iPhone 12 5G werkt nog niet helemaal goed - Apparata

De nieuwe iPhone 12 met 5G is niet zonder problemen, maar gelukkig is het in een vroeg stadium ontdekt.

De iPhone 12 nog maar net aangekondigd. Hier in Nederland duurt het nog wel een aantal weken voordat je ‘m thuis in handen hebt. Aan de andere kant van de plas is echter een issue ontdekt met de nieuwste smartphone van Apple. De iPhone 12 beschikt over 5G, maar dat werkt nog niet optimaal.

Wat blijkt nu. De iPhone 12 kan geen 5G aanbieden als je gebruik maakt van een dual SIM constructie, aldus MacRumors. Apple en partner Verizon zijn inmiddels op de hoogte van de zaak. Via een software update moet het probleem verholpen worden. Met Dual SIM (via eSIM) blijft verbinding terugvallen op 4G LTE.

De kans is groot dat het euvel al opgelost is wanneer de iPhone 12 5G in Nederland is aangekomen. En dan nog is de vraag of mensen hier het probleem überhaupt zouden merken. Lang niet alle aanbieders in Nederland ondersteunen eSIM. Apple introduceerde de digitale simkaart met de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR

Voor Apple zijn deze 5G problemen geen fijne reclame. Tijdens de keynote van de iPhone 12 hamerde het bedrijf hard op de technologie. Tja, dan moet het ook goed werken natuurlijk.