Dit maakt de iPhone 12 een tegenvaller

Deze specificaties roepen serieuze vragen op over de iPhone 12. Wij stellen ze.

Voordat een nieuwe smartphone op de markt komt moet deze eerst gecertificeerd worden. Daar is de iPhone 12 geen uitzondering op. Inmiddels signaleert men de iPhone 12 varianten op verschillende sites van certificeringsinstanties. Voor certificering moet men ook bepaalde specificaties overleggen. Voor de iPhone 12 is dat niet positief.

Wat is er met de batterijcapaciteit van de iPhone 12 aan de hand?

Een van de specificaties die men deelt is de batterijcapaciteit. Die zorgt voor verwarring. Op basis van de specificatierapporten komen we namelijk tot het volgende lijstje.

iPhone 12 (5.4-inch) – A2471 – 2227mAh;

– 2227mAh; iPhone 12 Max (6.1-inch) – A2431 – 2775mAh;

– 2775mAh; Apple iPhone 12 Pro (6.1-inch) – A2431 – 2775mAh

– 2775mAh iPhone 12 Pro Max (6.7-inch) – A2466 – 3687mAh

Als wij dit vergelijken met de serie van vorig jaar dan zien we dat de reguliere iPhone er ten opzichte van de 11 (3110 mAh) op achteruit gaat. Hetzelfde geldt voor de Pro, die verliest van de 11 Pro (3190 mAh). Alleen de 12 Pro Max gaat er iets op vooruit. De iPhone 11 Pro Max had namelijk een capaciteit van 3500 mAh).

Batterijcapaciteit iPhone 12 roept vragen op

Uiteraard weten we pas 100% zeker dat de capaciteiten kloppen als de eerste iPhones in de winkel liggen, maar certificeringsinformatie is meestal definitief. Als we daar in dit geval vanuit gaan roept de keuze voor de lage capaciteiten vragen op.

Hoe zit het bijvoorbeeld met 5G-connectiviteit? Het is bekend dat 5G meer batterijcapaciteit vraagt dan het reguliere 4G-netwerk. Een verlaging ligt dan niet voor de hand. Zo dit betekenen dat alleen de Pro Max een 5G-uitvoering krijgt?

Daarnaast is de vraag welke technologie Apple in gaat zetten om concurrerend te blijven. Immers, naast het opslaggeheugen is ook het RAM-geheugen volgens de laatste informatie weer niet om over naar huis te schrijven.

Snellere charger als troostprijs

Overigens blijkt uit de specificaties voor certificering wel dat men de 18W charger een upgrade heeft gegeven. De nieuwste chargers worden maximaal 20W. Cynisch kunnen we concluderen dat dit geen overbodige luxe zal zijn als de batterijcapaciteit klopt. Daarnaast is men ook op dit gebied bij lange na geen koploper.

Het wordt dus spannend om te zien of Apple in september verrast met nieuwe technologie die deze stappen verklaart of dat Apple inderdaad een cash ronde maakt van de lancering.

Bron: Mysmartprice.com