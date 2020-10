iPhone 12 kopen? Zo bereid je je voor en bespaar je geld - Apparata

Dit kun je nu al doen als je klaar wilt zijn voor de overstap naar de iPhone 12.

Nog even en dan wordt de iPhone 12 serie onthuld. Als jij overweegt om de nieuwste iPhone aan te schaffen moet je waarschijnlijk nog even geduld hebben. Dat geeft je mooi de tijd om je alvast voor te bereiden met deze drie stappen.

Ruim je smartphone op voor je overstapt op iPhone 12

Het is niet het leukste werkje, maar je kunt het beste de tijd nemen om jouw smartphone op te ruimen. Ga rustig door alle apps en verwijder de apps die je niet meer gebruikt. Ga daarna door de foto’s, video’s en downloads. Verwijder steeds alle bestanden die je niet meer wilt bewaren. Het kost even tijd, maar je hebt direct profijt van deze opruimactie. Je huidige smartphone zal namelijk sneller worden en je maakt opslagcapaciteit vrij. Daarnaast wordt de volgende stap een stuk gemakkelijker.

Kijk, nadat jouw huidige iPhone opgeruimd is, even of je de laatste updates geïnstalleerd hebt. Als dat niet het geval is kun je dat ook gelijk doen. Vervolgens is het belangrijk om een back-up te maken. Door de opruimactie gaat dit een stuk sneller en stel je alleen datgene veilig wat je echt wilt bewaren. Maak tot slot de notitie om deze stappen te herhalen voordat je de daadwerkelijk overstapt als je de iPhone 12 in handen hebt.

Check je abonnement voor je de iPhone 12 koopt

We weten inmiddels dat een ‘gratis’ smartphone niet meer bestaat als je jouw abonnement verlengt. Toch zullen veel aanbieders aantrekkelijke kortingen bieden als je een abonnement afsluit of verlengt en daar een iPhone bijkoopt. Sterker nog, hoe langer je wacht, hoe hoger de korting. Misschien is dit de aanleiding om de aanschaf nog even uit te stellen. Als je toch bezig bent kun je wellicht direct vergelijken of jouw abonnement nog wel zo gunstig is. Als het meezit bespaar je zo flink en heb je minder budget nodig om die nieuwe iPhone 12 te scoren.

Vanaf wanneer dat kan en hoeveel dat gaat kosten weet je op 13 oktober, want dan zal Apple de nieuwe iPhones onthullen. Wellicht bevestigt men dan direct de prijzen en releasedatum.

Bron: Cnet