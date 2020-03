iPhone 12 breekt met alle trends

Een van de modellen rekent af met recente geruchten...





Het was al langer bekend dat de iPhone 12 in 4 verschillende varianten zal verschijnen. De geruchtenstroom over de specificaties van de iPhone 12 serie komt langzaam op gang. Nu komt daar meer betrouwbare informatie bij.

Zoals zo vaak komt deze informatie door analyses van de toeleveranciers en fabrikanten van accessoires. In een recent rapport heeft de Chinese beeldschermmakers BOE en fabrikant van touchscreen-technologie General Interface Solutions geanalyseerd. Hieruit kwamen verrassende onthullingen over de iPhone 12 serie.

Zo blijkt dat er inderdaad geproduceerd gaat worden voor 4 verschillende modellen. Het grootste model krijgt een scherm van 6,7 inch en de twee modellen daaronder krijgen een scherm van 6,1 inch. De verrassing komt bij het vierde model, dat een scherm van 5,4 inch krijgt. Daarnaast wordt er, volgens dezelfde bronnen, in tegenstelling tot eerdere geruchten voor dit kleine model toch een notch ingebouwd gaan worden. Daarmee produceert Apple de kleinste iPhone met notch tot nu toe. Hiermee gaat de eigenzinnige smartphonemaker in tegen de trend van een groot scherm met maximale beeld-scherm verhouding.

Dat deze kleinste uitvoering een budget-uitvoering wordt blijkt uit de details over de cameravoering. Waar de uitgebreidere toestellen een 3-voudige camera aan de achterkant krijgen zou de kleinste variant het met een dual-camera systeem moeten doen. Bovendien zou de, eveneens in geruchten opduikende, 3D-camerasetting niet op deze variant worden ingebouwd.

Bron: Macrumors.com

Beeld: