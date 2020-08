iPhone 12 camera problemen, maar hier merk je niks van

De iPhone 12 camera schijnt met enkele problemen te kampen als het gaat om de kwaliteit.

We zitten in augustus. Dat betekent dat Apple over een maand de nieuwe iPhones gaat presenteren. Het is al bekend dat de toestellen later dan gebruikelijk op de markt komen. Door het coronavirus kampt Apple met een vertraging waardoor de iPhones later in de winkels komen te liggen. De vertraging vertaalt zich naar enkele weken later in de winkel dan normaal.

Er zijn nu echter geluiden opgedoken van een iPhone 12 camera die niet naar behoren functioneert. Daarover spreekt Apple-analist Ming-Chi Kuo in een onderzoeksrapport. Het rapport is ingezien door MacRumors. Er zouden scheuren in de coating van de groothoeklens van de iPhone 12 zitten. Het gaat hier om het 5.4-inch en de 6.1-inch iPhone 12 modellen. De problemen deden zich voor tijdens tests met hoge temperaturen.

Moet de Apple klant zich zorgen gaan maken met dit iPhone 12 camera probleem? Volgens hetzelfde rapport niet. De problemen werden ontdekt in een testfase. De leverancier kan anticiperen op de gebeurtenissen en alsnog iPhones zonder problemen op tijd leveren. Apple maakt gebruik van lenzen die afkomstig zijn van Genius Electronic Optical en van Largan. Met de lenzen van Largan waren geen problemen ontdekt, dus is de kans groot dat er gekozen gaat worden voor meer lenzen van dit merk.