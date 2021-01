iPhone 12 en mensen met pacemaker geen beste combi - Apparata

Mensen die een pacemaker hebben moeten extra voorzichtig wanneer ze dicht in de buurt van een iPhone 12 komen.

Het is altijd even opletten met een pacemaker. Mensen die het apparaatje hebben weten dat maar al te goed. Apple waarschuw mensen met een pacemaker in verband met de iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max en MagSafe accessoires.

iPhone 12 en pacemaker

Dit slaat op de magneten en componenten en radio’s met elektromagnetische velden van de Apple-producten. Naast de iPhone 12 serie hebben ook MagSafe accessoires deze techniek aan boord. In het geval van de MagSafe Charger en MagSafe Duo Charger is er sprake van radiotechnologie. De magneten en genoemde componenten kunnen medische apparaten verstoren. Apple waarschuwt hiervoor in een aparte post op de Support-pagina van de website.

Er bestaat geen bijzonder gevaar voor de combinatie iPhone 12 en mensen met zo’n apparaat. Wel is het zo dat het goed is om afstand tussen beide apparaten te houden. Apple adviseert een afstand van meer dan 15 centimeter tussen de pacemaker en de iPhone of MagSafe accessoire. Met draadloos laden is het advies zelfs een afstand van 30 centimeter.

Mocht je problemen ondervinden met je pacemaker en een iPhone 12 of MagSafe accessoire dan adviseert Apple om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de producten.