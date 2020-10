'iPhone 12 gaat als een malle verkopen' - Apparata

Men claimt dat er records met betrekking tot de verkopen gaan sneuvelen met de komst van de iPhone 12. Valse hoop of een terechte gedachte?

De nieuwe iPhone 12 is hier. En in vergelijking met de iPhone 11 zijn er geen baanbrekende nieuwigheden te melden. Ja, de stekker ontbreekt en je hebt straks toegang tot 5G met de iPhone 12. Maar het design is grotendeels gelijk gebleven als je de voorganger erbij pakt.

Volgens leveranciers uit Taiwan gaat de iPhone 12 echter een absolute hit worden qua verkopen. Ze denken zelfs dat de iPhone het grootste succes gaat zijn sinds de iPhone 6 en 6 Plus. Volgens dezelfde bronnen is het zo dat producenten Foxconn en Pegatron bonussen uitdelen aan medewerkers die de iPhone 12 in elkaar zetten. Dat bericht Economic Daily News.

Door het coronavirus verschijnt de nieuwe iPhone dit jaar later op de markt dan verwacht. De nieuwste smartphone van Apple is nu te bestellen. Een bestelling plaatsen voor de kleinere iPhone 12 mini kan vanaf 6 november.

De nieuwe iPhone 12 is niet zonder controverse. Het is voor het eerst dat een grote fabrikant de lader weglaat in het doosje. Een controverse die volgens sommigen snel gaat overwaaien. De geruchten zijn dat een merk als Samsung ook snel gaat volgen met deze, blijkbaar, nieuwe trend.