iPhone 12 geeft Galaxy S21 pak slaag in speedtest (video) - Apparata

Ondanks de nieuwe Snapdragon 888 van de Samsung Galaxy S21 wint de Apple iPhone 12 het op ieder gebied.

De eeuwige concurrenten Apple en Samsung leverden allebei recentelijk een vlaggenschip af. De Apple iPhone 12 en Samsung Galaxy S21 liggen qua prijs behoorlijk bij elkaar. Maar zoals we gewend zijn weet de Galaxy S21 op het gebied van specs te domineren. Verrassend genoeg geldt dat daarentegen niet voor de performance!

iPhone 12 vs Galaxy S21

Uit de speedtest van AndroidAuthority blijkt dat Apple praktisch een betere smartphone heeft afgeleverd dan Samsung. Op papier had die laatste met de Snapdragon 888 een betere processor in handen, maar zoals wel vaker weet Apple ieder beetje performance uit relatief bescheiden specs te persen.

Zo ook in de vergelijking van de iPhone 12 met de S21. Zoals altijd doet het YouTube-kanaal van het platform drie test achtereenvolgend. Ze testen de CPU (pure rekenkracht), de gemixte performance (rekenkracht en grafische test) om te eindigen met een GPU-test (grafische rekenkracht).

De iPhone 12 weet op ieder gebied de opdrachten sneller te voltooien dan de Galaxy S21. Het verschil is overigens wel relatief klein. Apple weet bij ieder segment zo’n 1 à 2 seconden sneller te eindigen. Dat komt neer op een performanceverschil van 7,4%, 6,5% en 14,8% in de hierboven vermelde testvolgorde. Als je naar de totaalscore kijkt, verschilt de performance met ongeveer 9%.

Conclusie

Al met al is het verschil niet heel erg groot, maar zeker noemenswaardig. Wat betreft CPU performance kun je stellen dat je praktisch gezien nauwelijks iets zult merken. Maar de GPU-performance is aanzienlijk verschillend.

Ook al hebben we het maar over een tijdsverschil van zo’n 15%, het aantal frames dat de iPhone 12 weet te produceren is dusdanig superieur, dat de S21 op dat gebied echt geen schijn van kans heeft. Vooral wat betreft gaming is de iPhone 12 dus objectief een betere smartphone.