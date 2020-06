Maakt Apple van iPhone 12 toch een cashmachine?

Toeleveranciers klappen uit de school tegen analist over iPhone 12 en Apple lijkt weer bezig…

Investeerders willen graag weten wat zij van hun investering kunnen verwachten. Voor een beursgenoteerd bedrijf als Apple geldt dat des te meer. Barclays stuurde haar analisten op pad bij toeleveranciers om hun oor te luister te leggen over de komende iPhone 12.

iPhone 12 toch een cashmachine?

Nu wisten we al dat Apple aan het beknibbelen was op de accessoires die je bij jouw iPhone 12 krijgt. De ‘gratis’ Earbuds verdwijnen namelijk. Later bleek daar een lagere verkoopprijs tegenover te staan en dat vonden veel internetgebruikers een goed idee.

Toeleveranciers weten echter te melden dat die lagere prijs niet alleen komt om het gemis aan EarBuds te compenseren. Men zou namelijk ook de oplader niet meer standaard meeleveren. Je zou bij de iPhone 12 dan alleen een kabel krijgen en de oplader zelf moeten kopen.

Waar Apple de EarBuds waarschijnlijk achterwege laat om oude voorraad op te ruimen lijkt dit bij de charger niet het geval. Er schijnt namelijk een nieuwe charger aan te komen.

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYW — Mr·white (@laobaiTD) June 24, 2020

iPhone 12 in ieder geval vertraagd

Het is inmiddels wel zeker dat de vlaggenschepen vertraagd zullen verschijnen als gevolg van de Coronacrisis. De presentatie zou gepland blijven voor september, maar de toestellen zouden eenvoudig weg later in de winkel komen te liggen. Volgens de analisten moeten we tot half oktober of zelfs november wachten voor de kopers hun slag kunnen slaan.

Analisten horen meer

Het ging klaarblijkelijk niet alleen over de smartphone. In het rapport vermeldt Barclays namelijk dat ook de AirPods 3 door Corona vertraagd zijn en wellicht pas in april 2021 zullen verschijnen. Wel vermeldt het rapport dat men later dit jaar met een nieuwe editie van de iPad Pro komt. Het worden dus spannende maanden voor de Apple-liefhebber.

Bron: Macrumors.com