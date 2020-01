‘iPhone 12 lijkt enorm op de iPhone 11’

Het zal toch niet?





Kijk jij elke jaar uit naar de komst van de nieuwe iPhones? Jaren geleden, in de tijd van Steve Jobs, was dat nog iets magisch. Inmiddels is het nog steeds vermakelijk om een keynote te volgen, maar zo spannend als toen. Nee, dat is het zeker niet.

Dat heeft deels te maken met het feit dat iPhones op elkaar zijn gaan lijken. De verschillen zijn soms klein, wat kan uitlopen op een teleurstelling. Misschien moet je vanuit dat opzicht niet teveel van de iPhone 12 verwachten. Volgens Mac Otakara krijgt de iPhone 12 geen nieuw ontwerp, maar zal de smartphone vanuit dezelfde basis als de iPhone 11 gebouwd worden.

Het een fris gerucht, want vooralsnog was er een vermoeden dat Apple juist voor een nieuw ontwerp zou hebben gekozen. Radicaal nieuwe ontwerpen zagen we vooral in het verleden. Zo was de iPhone 4 enorm anders in vergelijking met de iPhone 3GS. Ook de iPhone 5 was weer een stuk anders. Sindsdien zijn de ontwerpen voor een groot deel hetzelfde gebleven.