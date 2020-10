Zien: De iPhone 12 [PRO] uit elkaar gehaald en gemarteld - Apparata

De iPhone 12 is inmiddels op de markt, dus het is weer tijd voor huiveringwekkende tests.

Wanneer er een nieuwe smartphone op de markt komt zijn er altijd YouTubers die er een sadistisch genoegen in scheppen het apparaat te martelen en uit elkaar te halen om te testen hoe duurzaam deze is. Ook de iPhone 12 en iPhone 12 pro ontkomen niet aan dit lot.

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro gaan uit elkaar

Het team van iFixit maakte een heus feestje van het slopen van de iPhone 12 (PRO). Zij organiseerden een live event van ruim een uur, waarin zij de beide toestellen uit elkaar sloopten.

Uiteraard is een uur een hele zit, dus maakten zij een uitgebreid step-by-step artikel, waarin zij de teardown uitlegden. Het blijkt dat de toestellen intern erg op elkaar lijken en dat het toestel relatief eenvoudig te repareren valt. Het probleem is dat alle schroeven apart gehouden moeten worden omdat ze (bijna) allemaal verschillend zijn. Dit betekent dat je ook extra apparatuur aan jouw reparatieset toe moet voegen. Verder wacht een onaangename verrassing als je het glas aan de achterkant moet vervangen. Je blijkt dan namelijk het hele omhulsel te moeten vervangen en alle onderdelen te moeten verwijderen. Dit maakt dat de reparatiescore een magere 6 is.

Hoe stevig is de iPhone 12 (Pro)?

In een valtest hebben de mannen TechSmartt de keramieken schaal van de iPhone 12 Pro getest. Dit deden zij door een flinke portie gooi en smijtwerk met de 11 Pro en 12 Pro. Dit zogenoemde ‘glaskeramiek’ blijkt steviger dan gedacht.

Hoewel de mannen kritisch zijn blijkt het ‘keramiekglas’ aan de voorkant zeker veel meer bescherming te bieden dan regulier veiligheidsglas. Het probleem is dat de achterkant beduidend gevoeliger blijft. We zagen in de teardown dat daar nu juist de meeste moeilijkheden liggen met reparaties.

Het keramiekglas is wel stevig onder druk

Ook de heren van MobileReviewsEH gaan aan de slag en testen de bestendigheid van de iPhone 12 in laboratorium-omgeving. Ook zij komen tot de conclusie dat de voorkant door het keramiekglas flink verbeterd is. Zij vragen zich zelfs af of je nog wel een screen protector nodig heeft.

Helaas komen zij ook tot de conclusie dat de achterkant niet veel steviger is ten opzichte van de iPhone 11. Bovendien blijkt ook de krastest niet veel verschil tussen de iPhone 11 en iPhone 12 aan het licht te brengen.

Nu we gezien hebben dat iPhone 12 wat problemen heeft met 5G en nogal wat batterijcapaciteit verbruikt is de vraag of het upgraden wel zin heeft. Wij maakten eerder al een technische vergelijking om een antwoord op die vraag te vinden.