Vergelijking: iPhone 12 mini vs. Samsung Galaxy S20 FE - Apparata

De nieuwe iPhone 12 mini is gepresenteerd, dus wij zetten die gelijk tegenover de grootste budgetconcurrent.

De iPhone 12 mini moet het paradepaardje worden voor de iPhone-liefhebber die ook kritisch op het budget leidt. Grote concurrent Samsung heeft met de Samsung Galaxy S20 FE haar budget-vlaggenschip al gepresenteerd. Wij maken natuurlijk direct een vergelijking. Welke budget-uitvoering van het vlaggenschip biedt het meeste waar voor jouw geld?

De specificaties van de iPhone 12 mini en Samsung Galaxy S20 FE

Om te beginnen zetten we de specificaties van beide toestellen in onderstaand overzicht naast elkaar.

iPhone 12 mini Samsung Galaxy S20 FE Display (met maximale verversingssnelheid) 5.4-inch Super Retina XDR OLED met 60 Hz 6.5-inch Super AMOLED FHD met 120 Hz Processor Apple A14 Bionic Qualcomm Snapdragon 865 5G-geschikt Ja Ja Werkgeheugen 4 GB 6GB (optie 8 GB) Opslagcapaciteit 64GB (opties voor 128 en 256 GB) 128GB (optie 256 GB) MicroSD slot Nee Ja Camera’s achterkant 12MP f/1.6 (hoofdcamera), 12MP f/2.4 (Ultra-groothoeklens) 12.2MP f/1.8 (hoofdcamera), 12MP f/2.2 (Ultra-groothoeklens), 8MP f/2.0 (telelens) Front camera 12MP f/2.2 32MP f/2.0 Battery size 2.227 mAh 4.500 mAh Water- en stofdicht Ja, IP68 certificaat Ja, IP68 certificaat Colors Zwart, wit, Rood, Groen en blauw Lavendel, mintgroen, marineblauw, gebroken wit, rood, oranje Afmetingen 13,15 x 6,42 x 0,74 centimeter 15,98 x 7,45 x 0,84 centimeter Gewicht 135 gram 190 gram Prijs* EUR 809,- EUR 749,-

* Voor de prijs keken we naar de kale adviesprijs voor de goedkoopste versie met 5G-capaciteit, zoals op de site van Apple, respectievelijk Samsung genoemd. Acties, inruil of uitgebreidere opties laten we buiten beschouwing.

Nu we alle basisspecificaties op een rij hebben wordt het tijd om echt te gaan vergelijken.

Vergelijking iPhone 12 mini vs Samsung Galaxy S20 FE

Wanneer we de specificaties en de toestellen bekijken valt een aantal dingen op. Zo heeft de iPhone 12 mini nog steeds een behoorlijk grote notch en dat vindt niet iedereen prettig. Aan de andere kant voelt de afwerking van de Samsung Galaxy S20 FE (deels plastic) wellicht wat (te) budget aan.

Qua inlogmogelijkheden maakt de iPhone 12 mini gebruik van de voor Apple bekende Face-ID terwijl je bij de Samsung Galaxy S20 FE kunt inloggen met de in-display vingerafdrukscanner.

Verder is de budgetvariant van Samsung beduidend groter en zwaarder dan die van Apple. De naam mini is geen loze kreet.

Qua valbestendigheid moeten we het oordeel nog even in het midden houden. Apple claimt namelijk een nieuw keramieken schild te hebben ingezet met een glazen coating. Deze zou een 4x betere valbescherming bieden, maar dat moet de praktijk eerst uitwijzen. Met een aluminium frame lijkt de concurrent Samsung ook wel tegen een stootje te kunnen al is plastic natuurlijk wel gevoeliger voor krassen. Aan de voorkant is een duidelijk verschil te noteren. De iPhone 12 mini is voorzien van Gorilla veiligheidsglas klasse 6, terwijl concurrent Samsung klasse 5 biedt.

De levensduur is op papier een duidelijk pluspunt voor Samsung, alhoewel dit in de praktijk tegen viel.

Ook voor de camera’s aan de achterzijde moeten we wachten tot de toestellen in de winkel liggen voor we een definitieve winnaar aan kunnen wijzen. Samsung heeft de beste papieren, maar Apple claimt veel technologie ingebouwd te hebben. Bovendien weet Apple in de praktijk al jaren bovengemiddelde kwaliteit foto’s te bieden terwijl de cameraspecificaties op papier minder zijn die van de concurrent.

Is er een winnaar aan te wijzen?

Tot nu lijkt de Samsung Galaxy S20 FE de winnaar. Dit des te meer omdat je door het formaat met de Samsung veel meer het gevoel hebt dat je ook een vlaggenschip in handen hebt. Met de mini is dit uiteraard minder. Qua specificaties lijkt Samsung de beste papieren te hebben, maar de iPhone 12 mini kan revanche nemen in de praktijktest omdat Apple vaak veel technische hulpmiddelen biedt die de specificaties op papier in de praktijk beter laten presteren. Of dit voor de budgetkoper genoeg is om het prijsverschil te accepteren blijft de vraag. Wil jij meer weten over de iPhone 12 en iPhone 12 mini? Dan kan dat uiteraard. Ook kun je natuurlijk meer lezen over de Samsung Galaxy S20 FE.

Afbeelding: iPhone 12 en iPhone 12 mini, Apple