iPhone 12 mini touchscreen reageert niet - Apparata

Er is een vervelend probleem ontdekt met betrekking tot het touchscreen van de iPhone 12 mini. Deze zou soms weigeren.

Ben je ontzettend blij met je gloednieuwe iPhone 12 mini, gaat het touchscreen haperen. Een erg vervelend probleem, maar de realiteit onder sommige bezitters. Op sociale media, het forum van Apple, diverse fanssites en op Reddit regent het klachten van mensen die problemen ervaren met hun hagelnieuwe iPhone 12 mini.

Wat is het probleem?

Het touchscreen weigert een aanraking te verwerken als de iPhone 12 mini zich in vergrendelde positie begeeft. Dus als jij de telefoon wilt ontgrendelen doet de smartphone niks. Zelfs de sneltoetsen voor de camera of de zaklamp weigeren dienst. Het is een erg gek probleem, want juist gebruik met een duim geeft het probleem. Met andere vingers lijkt het touchscreen beter te reageren. In de meeste posities gebruik je echter een duim op een smartphone om het ding te bedienen.

Oplossing onduidelijk

Apple moet dus aan de slag om erachter te komen waar dit probleem aan ligt. Want dat er iets mis is met het reactievermogen van het touchscreen met betrekking tot de duim lijkt duidelijk. Het is echter onbekend of het techbedrijf dit kan fixen met een software update, of dat de hardware er iets mee te maken heeft. Het is te hopen voor Apple dat dit niet het laatste geval is, want dan moeten iPhone 12 mini bezitters met een weigerend touchscreen naar de winkel komen. Meer gedoe dan een simpele software update dus. (via Macrumors)