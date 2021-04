iPhone 12 nu ook in het paars verkrijgbaar - Apparata

Apple introduceert een nieuwe kleur op de iPhone 12, de smartphone is nu te bestellen in het paars.

Normaal gesproken heeft het Amerikaanse techbedrijf Apple geen groot iPhone nieuws te melden in het voorjaar. Dat is dit jaar niet anders, met uitzondering van een kleine update voor de iPhone 12. Dat heeft te maken met de kleur. De iPhone 12 is nu verkrijgbaar in de kleur paars.

De iPhone 12 was al verkrijgbaar in wit, zwart, blauw, groen en rood. Daar is nu dus paars bijgekomen. Zowel de iPhone 12 als de 12 mini zijn in het paars verkrijgbaar. De iPhone 12 Pro is niet te koop in de nieuwe tint.

De voorkant van de iPhone is precies hetzelfde in vergelijking met de andere kleuren. Het is puur de achterkant dat een ander kleurtje heeft. Het is niet de eerste keer dat je een iPhone in het paars kunt kopen. De iPhone 11 was er ook al in het paars, al wijkt deze nieuwe tint iets af in vergelijking met paars op de iPhone 11.

De prijs voor de iPhone 12 mini in het paars komt uit op 812,10 euro. Daarmee zit er geen meerprijs op de kleur ten opzichte van de andere tinten. Idem dito voor de gewone iPhone 12. Deze kost 912,10 euro. De iPhone 12 in de nieuwe kleur is vanaf 23 april te bestellen. Vanaf 30 april is de smartphone daadwerkelijk te koop.