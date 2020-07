iPhone 12 onthulling data gelekt

Er lijkt meer bekend geworden over de aankomende iPhone 12 onthulling naar aanleiding van een lek.

Gelekte informatie is vaak niets meer dan een gerucht. Ook in dit geval moeten we de bron vertrouwen waar het nieuws vandaan komt. Het geeft in elk geval iets om naar uit te kijken. De vermeende data voor de iPhone 12 onthulling zou zijn gelekt.

De presentatie van Apple waar ze de nieuwe iPhone gaan laten zien zou op 8 september plaatsvinden. Dat claimt iHacktu Pro via Twitter. Volgens deze persoon gaat het techbedrijf uit Cupertino tijdens de keynote meerdere producten laten zien. De bron spreekt naast de nieuwe iPhone 12 ook over de komst van AirPower, een nieuwe Apple Watch en een nieuwe iPad.

Daarnaast stelt deze bron ook informatie te hebben over een Apple event dat kort na de iPhone 12 onthulling gaat plaatsvinden. Er zou een tweede event op de agenda staan en wel op 27 oktober. Hier doet men de nieuwe iPad Pro en de eerste ARM Mac uit de doeken. Men heeft het dan over een nieuwe MacBook en een 13-inch MacBook Pro.

Het is allemaal erg specifieke informatie, wat enigszins vertrouwen wekt. Tegelijkertijd nemen we deze informatie over de iPhone 12 onthulling met een korreltje zout. (via Appleinsider)