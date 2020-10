Dit kunnen de camera’s van iPhone 12 Pro met Dolby Vision [video’s]

Volgens Apple biedt de iPhone 12 Pro met ‘Dolby Vision’ jouw eigen filmstudio. Wat denk jij?

Nu de iPhone 12 serie gelanceerd is wil Apple natuurlijk de prestaties van de uitgebreide variant van haar paradepaardje tonen. Met name de ‘Dolby Vision’ is een uitvinding waar Apple erg trots op is. Een serie filmpjes om de mogelijkheden te illustreren kon dan ook niet uitblijven. Kijk mee en oordeel zelf. Is ‘Dolby Vision’ echt zo revolutionair?

iPhone 12 Pro als ‘Oscar winnende’ filmcamera

Voor het eerste promofilmpje heeft Apple samenwerking gezocht met filmregisseur Emmanuel Lubezki. Wellicht doet de naam niet direct een belletje rinkelen, maar met name in Zuid-Amerika is hij een grootheid. Zo won hij 3 Academy Awards en in 2014 won hij een Oscar met het camerawerk voor de film ‘Gravity’. Zoals verwacht is hij razend enthousiast over de nieuwe ‘Dolby Vision’ techniek van de iPhone 12 Pro. Of dat terecht is zie je in onderstaand filmpje dat hij maakte.

Abstracte films zijn klaarblijkelijk ook geen probleem

Naast het bovenstaande filmpje, dat in de natuur opgenomen is, kan je met de nieuwe Dolby Vision techniek met de iPhone 12 Pro ook meer kunstzinnige projecten vastleggen. Zo laat Apple zien hoe zij met allerlei effecten de duisternis kunnen filmen. Dit zie je in onderstaand filmpje.

Nu vind ik het filmpje geen reclame voor het geluid en is het mij een raadsel waarom men voor de portretmodus heeft gekozen, maar de effecten zijn zeker mooi.

Kan je zelf ook een goed resultaat krijgen met de iPhone 12 Pro?

Apple heeft bij het bovenstaande filmpje ook een ‘achter de schermen’ video vrijgegeven. Gek genoeg is dit filmpje wel in landschapsformaat opgenomen, waardoor de resultaten gelijk een stuk indrukwekkender worden. Ook zie je dat er nogal wat bij het maken van zo’n filmpje komt kijken.

Tot slot heeft Apple een filmpje vrijgegeven waarin ze laat zien hoe je zelf filmpjes kunt maken alsof het bioscoopfilms zijn. Nu blijkt hier ook nogal wat technische kennis voor nodig te zijn. Toch zijn er ook een aantal trucs te zien waarmee je zelf eenvoudig leuke effecten kan maken.

Uiteraard zijn die trucs ook toe te passen met een oudere iPhone of smartphone van een ander merk. Of jij vindt dat de iPhone 12 Pro de verwachtingen waarmaakt met ‘Dolby Vision’ lezen we graag in het commentaar.

Wel weten we op basis van de marteltesten dat je met de iPhone 12 Pro in ieder geval een smartphone koopt die tegen een stootje kan. Mocht je er zelf een aan willen schaffen, vergeet dan niet op gelijk even de optimale instellingen te kiezen.

Afbeelding: iPhone 12 Pro, Apple.