Absurd, zo duur wordt de iPhone 12 Pro SpaceX edition [video]

Unieke iPhone 12 is deel van de ‘Musk be on Mars’ collectie met meer dure gadgets.

Naast de gewone uitvoeringen van nieuwe smartphones, zoals de iPhone 12, komen er ook altijd bijzondere uitvoeringen uit. Soms worden deze gemaakt door de fabriek en soms door gespecialiseerde bedrijven. Dat laatste is het geval met de iPhone 12 Pro SpaceX-editie. Deze maakt deel uit van de ‘Musk be on Mars’ collectie die het Russische ‘Caviar’ op de markt brengt.

Wat is de iPhone 12 Pro SpaceX editie?

Volgens de Russische fabrikant wordt de iPhone 12 Pro voor deze uitgave voorzien van een titanium achterpaneel, waarin een stukje van de fameuze SpaceX-capsule is verwerkt. Daarbij is op de achterkant de handtekening van Elon Musk ingegraveerd. Daarbij heb je een echt collectors item in handen, want de fabriek belooft slechts 19 exemplaren op de markt te brengen. Dit als onderdeel van de ‘Musk Be On Mars’ collectie.

Andere items uit de ‘Musk Be On Mars’ serie

Naast deze bijzondere iPhone 12 Pro zijn er nog twee items in de collectie. Een ervan kun je alvast zien in onderstaand filmpje.

Naast de smartphone vinden we dus exclusieve Nike Airforce One sneakers. Deze zijn handbeschilderd en voorzien van ‘glowing in the dark’ sterren. Ook hier is bij de veters een exclusief stukje van de het SpaceX-ruimtevaartuig verwerkt en ook deze sneakers worden een collectors item, want er zullen slechts evenveel paren beschikbaar zijn als het aantal jaar dat Elon Musk oud is, 49.

Als derde wordt er nog een iPhone 12 Pro Souyz uitgebracht. Deze maakt, voor zover ik begrijp, geen deel uit van de officiële collectie maar is wel een eerbetoon aan de Russische ruimtevaart.

Prijs iPhone 12 Pro SpaceX en andere items buitenaards.

Bij deze items lijkt niet alleen het apparaat zelf een buitenaards gevoel op te moeten roepen. De beleving begint namelijk al bij de prijzen. Deze zijn astronomisch. Zo betaal je voor de iPhone 12 Pro SpaceX een ‘vanaf’ prijs van $ 4.990,- oftewel EUR 4.250,- en voor een paar Nike Airforce One ben je nog eens $ 1.380,- (± EUR 1.200,-) duurder uit. De kroon spant echter de iPhone 12 Pro Souyz. Deze begint vanaf $ 6.420,- oftewel zo’n EUR 5.500,-. Wellicht een leuke suggestie voor bij jouw gouden PlayStation 5?

Overigens is het nog niet bekend wanneer de collectors items geleverd gaan worden, aangezien de iPhone vertraagd is.

Foto: Caviar Global