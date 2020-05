Hoe ‘Pro’ wordt de iPhone 12 Pro? [video]

Of de iPhone 12 Pro haar naam eer aan zal doen kan je nu zelf inschatten.

iPhone-liefhebbers kijken alweer voorzichtig uit naar de tweede helft van het jaar waarin Apple normaal gesproken haar iPhone 12-serie zal introduceren. Hoewel dat dit jaar minder zeker lijkt dan andere jaren is men zeker al met het ontwerp gestart.

iPhone 12 Pro Camerasetting

In de te verwachten serie komt uiteraard ook een ‘Pro’-variant. We konden eerder al melden dat de achterkant van deze nieuwe generatie er volgens insiders heel anders uit gaat zien dan we gewend zijn. Dit heeft met name met de camerasetting te maken.

Hoewel we geen toename van megapixels kunnen verwachten (een test met 64 MP schijnt teleurstellend verlopen te zijn) heeft men wel een aantal andere verbeteringen in petto. Zo heeft men de LiDAR-sensor op het oog en wil men de kwaliteit van foto’s verbeteren bij slechte belichting. Dit door betere autofocus en andere technische hulpmiddelen.

Optimale verversingsratio

We zien dat de verversingsratio van het beeldscherm steeds belangrijker wordt. Apple speelt hier naar verluid op in door de Pro-motion technologie, die men ook op de iPad Pro gebruikt, in te zetten. Met deze technologie kiest het toestel automatisch de optimale verversingsratio van het beeldscherm. Deze bedraagt óf 60 Hz, óf 120 Hz.

iPhone 12 Pro krijgt betere gezichtsherkenning en zwaardere batterij

Naast deze toepassingen zal ook de toch al fameuze FaceID worden verbeterd. Zo moeten de hoeken waarbinnen de ontgrendeling werkt uitgebreid worden. Zo kan je jouw iPhone dadelijk ook ontgrendelen als je jouw toestel niet recht voor jouw neus hebt.

Een van de andere grotere veranderingen is de batterij-capaciteit. Een snel functionerende smartphone met sensoren, 5G-connectiviteit en hoge verversingsratio vraagt veel capaciteit. Daarom zou Apple de capaciteit uitbreiden naar 4.400 mAh.

Al deze geruchten zijn overigens afkomstig van de doorgaans betrouwbare insider Max Weinbach. In onderstaand filmpje bespreekt men alle details.

Over de prijs en lancering is nog veel onduidelijkheid, maar met dit kijkje in de keuken kunnen we weer even vooruit. Is de iPhone 12 PRO voor jou ‘PRO’ genoeg?