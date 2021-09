iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro – Upgraden is onzin

In deze vergelijking de iPhone 12 Pro en Pro Max naast de topmodellen uit de nieuwe iPhone 13-serie. Spoiler alert: upgraden is onzin!

Met de komst van de iPhone 13-serie heeft Apple de luxe modellen van de iPhone 12-serie geannuleerd. Die toestellen zijn nu niet meer verkrijgbaar via Apple’s website. Via andere verkopers zijn de iPhone 12 Pro en Pro Max natuurlijk nog wel te krijgen. Maar zou het misschien beter zijn om te upgraden naar de iPhone 13 Pro of Pro Max? In dit artikel een vergelijking van de topmodellen, de iPhone 12 Pro en Pro Max vs de 13 Pro en Pro Max.

Vergelijking: iPhone 12 Pro (Max) vs iPhone 13 Pro (Max)

Het is geen geheim dat Apple hele kleine stapjes neemt met iedere nieuwe generatie iPhones. Ook dit jaar moge het duidelijk zijn dat er geen gigantische veranderingen zijn doorgevoerd. Sterker nog, er zijn slechts enkele kleine redenen waarom je überhaupt zou willen upgraden naar de volgende Pro of Pro Max.

De vergelijking tussen de Pro Max-uitvoeringen van de iPhone 12 en 13 is namelijk ontzettend eenvoudig; er is nauwelijks iets veranderd! De displays zijn op de refresh rate na identiek. De camera’s zijn exact hetzelfde. Het opladen gaat nog steeds net zo snel. Zelfs de afmetingen zijn op de dikte na letterlijk gelijk.

Apple heeft de iPhone 13 Pro en Pro Max uitgerust met wat extra RAM en een sneller scherm. Uiteraard zit er ook weer een nieuwe generatie Bionic-SoC in. Dat is vooralsnog letterlijk het enige verschil. Voor de liefhebbers is er deze generatie ook een optie voor een 1TB-variant, al heeft de gemiddelde gebruiker daar helemaal niks aan.

Kortom, uit de vergelijking tussen de Pro Max-uitvoeringen van de iPhone 12 en 13 is een simpele conclusie te trekken. Heb je een iPhone 12 Pro of Pro Max, dan mis je echt totaal niks dit jaar. Lekker blijven gebruiken zolang hij het nog goed doet. Loop je enkele generaties achter en wil je een nieuwe iPhone, dan kun je bij veel verkopers voor een relatief prikkie een 12-serie oppikken. Alleen de echte fanaten en mensen die heel veel waarde hechten aan de refresh rate, extra RAM of een net iets snellere processor zouden de iPhone 13 Pro (Max) boven de 12-equivalenten kunnen kiezen.