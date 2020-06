Zijn dit de eerste prototypes van de iPhone 12?

Het design van de iPhone 12 is klaarblijkelijk vrijgegeven aan hardware-fabrikanten.

Dit weekend zagen we al hoe een hardware-fabrikant de gegevens van wat de iPhone 12 zou zijn lekte voor een render. Nu zijn we een stap verder. Een verkoper van Apple-producten uit Nieuw-Zeeland post nu de eerste prototypes van wat de iPhone 12 zou zijn.

Waar komen de prototypes van de iPhone 12 vandaan?

Apple produceert, net als veel andere fabrikanten, alvast prototypes met het volledige design voordat zij de smartphone in massaproductie neemt. Het doel hiervan is dat zij fabrikanten van hardware en accessoires, zoals bijvoorbeeld hoesjes of adapters, in de gelegenheid wil stellen om alvast hun productie op te starten.

In ruil voor de mogelijkheid om vanaf dag 1 iPhone-accessoires te kunnen verkopen moeten zij natuurlijk wel geheimhouding beloven. Apple is alles behalve naïef, zij snappen dus ook wel dat dit niet lang goed kan gaan. Dat vinden ze op zich niet zo’n probleem aangezien extra publiciteit mooi meegenomen is. Bovendien kunnen ze zo alvast de reacties van het publiek testen.

Hoe ziet de iPhone 12 er dan uit?

Voor de iPhone 12 is waarschijnlijk dezelfde procedure gevolgd. De CEO van JIN, een Nieuw-Zeelandse reseller, koos voor roem in plaats van geheimhouding en zette foto’s van de prototypes op Twitter.

Uiteraard is daarmee het grote vergelijken begonnen.

Welke geruchten kunnen we skippen?

Ervan uitgaande dat de foto’s kloppen kunnen we al direct concluderen dat degenen die hoopten op het verdwijnen van de notch teleurgesteld gaan worden.

Ook zien we de (wel voorspelde) ronde hoeken terug in het design. Verder valt op deze iPhones wel knoppen aan de zijkant hebben en dus niet volledig in-display worden uitgevoerd. Tot slot zien we dat er ook een foto van de onderkant beschikbaar is. Daarop is duidelijk nog de Lightning-poort te zien.

Wat denk jij? Lijkt het prototype op de renders die we dit weekend zagen? Uiteraard is dit uiterlijk pas zeker wanneer Apple haar iPhone 12 presenteert. Dan moet ook duidelijk worden of Apple haar klanten inderdaad wil ‘bestelen’ door een minder gunstige deal dan anders aan te bieden.