Dit is de iPhone 12 [renders] en dat is braver dan gedacht

De bron is de hoesjesfabrikant voor de iPhone 12 en dat is een goed teken.

Wanneer je als smartphone-fabrikant een nieuw toestel of nieuwe serie toestellen op de markt moet brengen is het natuurlijk handig als de accessoires direct beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor Apple met de iPhone 12-serie. Het probleem is echter dat de fabrikant daarvoor al bepaalde details vrij moet geven aan de hoesjesfabrikanten. De hoesjes moeten namelijk wel passen op het vaak nog geheime design.

Hoesjesmaker lekt design iPhone 12

Natuurlijk gaan daar uitgebreide geheimhoudingsverklaringen aan vooraf en volgen er zware sancties als Apple je erop betrapt dat je je daar niet aan houdt. De hoesjesmaker CAD laat zich daar weinig aan gelegen liggen.

Naast de titelfoto deelde men meer. Zo zie je hierna de zijkanten van de smartphone met het bijbehorende hoesje.

Deze iPhone 12-geruchten kunnen de prullenbak in

In vergelijking met eerdere geruchten over het ontwerp zien we dat de notch toch weer aanwezig is, als is deze bijna helemaal in de lijst teruggedrongen. Ook opvallend is de camera-setting. Men verwachtte dat de goedkopere versies 2 camera’s zouden krijgen en de uitgebreidere versies 4. Nu blijkt men voor het hoesontwerp toch uit te gaan van 3 camera’s aan de achterkant. Tot slot is de vraag hoe de ontgrendeling zal werken. Men verwacht dat de FaceID-sensor in de notch verwerkt is. Aangezien deze door de verplichte mondkapjes niet altijd goed functioneert had men het idee dat de TouchID terug zou komen. Nu een thuisknop ontbreekt zou dit dus een indisplay-vingersensor moeten worden.

Hoe betrouwbaar zijn deze geruchten?

Hoesjesmaker CAD heeft een reputatie op dit gebied. Zo slingerden zij als eerste het definitieve ontwerp voor de iPhone 6 op straat. Formeel gezien maken zij renders van de hoesjes en daar zou Apple weinig tegen kunnen doen. Hierdoor heeft het bedrijf een relatief betrouwbare reputatie opgebouwd. Insiders zien deze bron dan ook als betrouwbaar. Het design van de iPhone 12 is natuurlijk pas echt betrouwbaar als Apple het bevestigt, maar het launch event vindt pas na de zomer plaats. Wellicht dat men bij de komende WWDC al wel een tipje van de sluier oplicht.

Bron en afbeeldingen: via Phonearena.com