In deze video bekijk je de hele iPhone 12 serie

Er is zoveel over de iPhone 12 bekend dat je de conceptvideo’s van de hele serie kan bekijken.

De iPhone 12 serie wordt een bijzondere. Al was het maar omdat hij wel in september gepresenteerd wordt, maar verlaat geleverd wordt. Inmiddels is er zoveel gelekt dat de conceptvideo’s beschikbaar zijn. Zo te zien is het het wachten waard.

iPhone 12 concept video: Hier is hij

Op basis van de bekende gegevens en de meest betrouwbare geruchten maakte ConceptsiPhone een video waarin je alle vier de modellen van de serie kunt bekijken. Geniet ervan!

Zoals je kunt zien is er veel te verwachten.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor de iPhone 12

Zoals we konden zien zijn de designers aan het werk gegaan om de iPhone 12 een nieuw uiterlijk te geven met met smallere notch. Ook het nieuwe 120Hz Super Retina XDR Display belooft veel moois en de Triple camera met LiDAR scanner als vierde sensor kan je zelf ook genoeg maken. Dankzij de nieuwe A14 chip kan de nieuwste iPhone ook snel presteren. Daarbij ben je helemaal klaar voor 5G support en iOS 14. Tot slot moet de verbeterde Face ID-technologie ook de veiligheid verbeteren.

We zijn benieuwd en het valt voor de liefhebbers vast te hopen dat de definitieve ontwerpen er inderdaad zo uit gaan zien.

Nu al een iPhone 12 special edition?

Als de gewone iPhone toch niet speciaal genoeg voor je is kun je natuurlijk voor een speciale uitvoering gaan. Je moet dan echter wel wat meer neertellen dan voor de reguliere uitvoering.

Foto: iPhone 11 met dual cam