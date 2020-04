iPhone 12 verder vertraagd, wat kiest Apple?

Wordt de iPhone SE de redding?

Apple lijkt tijdens de Coronacrisis een beetje heen en weer geslingerd te worden tussen hoop en vrees. De ontwikkelingen rondom de iPhone 12 illustreren dit. Aan de ene kant regent het nieuws over nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen. Aan de andere kant zien we dat men gespeculeert over een uitgestelde introductie.

iPhone 12 nu definitief vertraagd

Inmiddels is zeker dat de iPhone 12 vertraagd wordt geleverd. Doordat China begin dit jaar plat ging werden toeleveranciers getroffen door stilstand en vertraging. Ook de productie van de smartphone zelf werd daardoor vertraagd. Inmiddels blijken er nog twee vertragende factoren te spelen.

Nu de lockdown in China weer verdwijnt is deze in andere delen van de wereld van kracht. Hierdoor moeten mensen thuis werken en dat betekent dat er allerlei processen anders ingericht moeten worden. Zo moet men gegevens beveiligen en duurt de goedkeuring van ontwerpen langer. Men schat in dat deze factoren ongeveer een maand gaan duren.

Apple ook zelf debet aan vertraging iPhone 12

Daarnaast blijkt het originele ontwerp niet geschikt voor 5G-connectiviteit. Inmiddels hebben technici wijzigingen ontworpen voor de antenne, zodat men wel optimaal 5G kan aanbieden. Doordat de testfaciliteiten ook grotendeels gesloten zijn kan men niet de goedkeuring geven die nodig is om massaproductie op te starten. Hoe lang deze vertragende factor zal duren is niet bekend.

Brengt iPhone SE redding voor het release-schema?

Apple staat nu voor een lastig dilemma. Als men de iPhone 12 presenteert zoals gepland zal het wellicht nog maanden duren (en misschien zelfs wel tot 2021) voordat men de smartphone ook daadwerkelijk kan leveren. Als men de introductie uitstelt zou men dit jaar wellicht zonder vlaggenschip afsluiten. Het lijkt erop dat Apple voor deze laatste optie gaat. Dit mede omdat de iPhoneSE zo enthousiast is ontvangen. Hierdoor verwacht men dat het merk geen noemenswaardige reputatieschade op zal lopen.

Bron: Slashgear