iPhone 12 vs OnePlus 8 - Kan Apple bijbenen met de killer? - Apparata

In dit artikel leggen we de gloednieuwe Apple iPhone 12 naast de OnePlus 8. Kwa specs verschillende twee niet veel, maar wel kwa prijs…

Dinsdag kondigde Apple de langverwachte iPhone 12 serie aan. Zoals we gewend zijn komt Apple met een solide smartphone die wel behoorlijk aan de prijs is. Dan zou je verwachten dat high-end prijzen ook high-end specs betekent. Maar in deze match-up kijken we hoe de iPhone 12 zich verhoudt tegen een van de dikste flagship killers, de OnePlus 8.

iPhone 12 vs OnePlus 8

Op het eerste gezicht komen de iPhone 12 en OnePlus 8 best wel overeen kwa specs. Die laatste, die eerder dit jaar uitkwam, had daarentegen wel al direct een lagere prijs. Ondertussen kun je de OnePlus 8 zelfs voor wat minder dan die onderstaande €699 krijgen.

Hoe dan ook, kwa scherm heb je met de OnePlus 8 iets meer in handen, al is de scherpte van de iPhone 12 wat hoger. Ook wat betreft camera-setup zitten de twee toestellen behoorlijk in dezelfde hoek. Ja, de OnePlus 8 heeft aanzienlijk meer megapixels, maar Apple’s software weet doorgaans een hoop goed te maken.

Op het gebied van hardware kunnen we ook geen knopen doorhakken; de iPhone 12 heeft een lachwekkende 4GB RAM tegenover de 8 of zelfs 12 van de OP 8. Aan de andere kant wordt Apple’s smartphone wel aangedreven door een gloednieuwe A14 Bionic. Apple’s eigen processoren zijn doorgaans behoorlijk solide en waarschijnlijk een goede match voor de Snapdragon 865.

Tot slot heeft de iPhone 12 draadloos opladen (relatief snel ook) waar de OnePlus 8 dat niet heeft. Omgekeerd heeft die laatste dan weer wel een vingerafdrukscanner en Apple’s nieuwste toestel niet.

Kortom, allebei de toestellen hebben wat voor- en nadelen. Desalniettemin zal de prijs in deze vergelijking de doorslag geven; de OnePlus 8 was bij launch al 20% goedkoper en dat verschil is nu alleen maar opgelopen. Toch zeg ik het er ook maar altijd bij; zelfs de prijs zal weinig gebruikers van gedachte doen veranderen. Android- en iPhone-gebruikers blijven doorgaans onafhankelijk van specs en prijzen toch wel bij hun geprefereerde merk.

Check de volledige vergelijking hieronder. Specs aangegeven met een sterretje (*) zijn nog niet officieel bevestigd.