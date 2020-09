Komt er straks water uit jouw iPhone 12? - Apparata

Met feature uit Apple Watch moet iPhone 12 echt waterproof worden. Spannend!

Smartphones en water behoren tot het horrorbeeld van menig smartphone-liefhebber. Toch gaat Apple deze twee tegenstrijdigheden bij elkaar brengen. Wellicht gebeurt dat al bij de iPhone 12, want het patent dat zij aanvroegen sluit naadloos aan bij een van de eerste geruchten over de iPhone 12.

Wordt iPhone 12 volledig waterdicht?

We zagen eerder al een patent op het gebied van touchscreen waarmee de iPhone onder water bediend kan worden. Het probleem is echter dat ook volledig waterdichte smartphones nog niet mee kunnen naar een strand, bijvoorbeeld door het zout in zeewater. In een nieuw patent heeft Apple de technologie vastgelegd om dit probleem op te lossen.

Patent laat water uit de iPhone 12 stromen

In het patent haalt Apple de techniek die men bij smartwatches gebruikt om water, zand en zoutkristallen (bijvoorbeeld van zweet) uit het apparaat te krijgen naar de iPhone. Door middel van geluidsgolven, vibraties en een compressiesysteem zoals men dat ook in barometers gebruikt duwt men water en ander zompig vuil uit de smartphone. Als men deze techniek in de iPhone 12 toepast kan er dus inderdaad water uit jouw iPhone komen. Ook drijft het systeem volgens het patent zoutkristallen, zand en andere ‘vochtige’ viezigheid uit de smartphone via de gril van de speakers.

Haalt dit patent het in de komende toestellen?

Zoals altijd is het de vraag of dit patent van de tekentafel tot massaproductie komt. Daarbij is het patent pas kort geleden gepubliceerd. Daar staat tegenover dat het patent al anderhalf jaar geleden is ingediend. De kans dat er echt water uit jouw iPhone 12 komt is dus nog niet uitgesloten. Wellicht weten we later deze maand meer.

Bron: Patent