Gaat de iPhone 13 eindelijk dit probleem oplossen? - Apparata

Maakt de iPhone 13 een eind aan een van de grootste ergernissen van iPhone-gebruikers?

Smartphone-fabrikanten zijn al druk bezig met de ontwikkeling van hun producten voor 2021. Apple kan natuurlijk niet achterblijven. Dit zou wel eens goed nieuws op kunnen leveren nu de iPhone 13 het probleem van de batterijcapaciteit aan gaat pakken.

iPhone 13 komt met soft board batteries

De bekende Apple analist Ming-Chi Kuo heeft namelijk nieuws. Hij meldt dat Apple voor de iPhone 13 gebruik gaat maken van een nieuwe technologie, de zogenoemde soft board battery.

Zonder heel technisch te worden komt het erop neer dat een batterij uit verschillende lagen bestaat. De soft board battery kan hetzelfde vermogen leveren met minder lagen. Dat Apple deze technologie in gaat zitten lijkt zeker. Fabrikant Jialianyi rapporteert namelijk dat zij 40 tot 50% omzetgroei verwachten in 2021. Dit komt volgens hen voort uit bestellingen door Apple. Deze hebben de soft boards besteld voor de iPhone 13 en iPhone 13 mini.

Overigens kan men de batterij inzetten voor meer geheugencapaciteit of het dunner maken van het toestel. In het verleden koos Apple vaak voor een dunner toestel. Nu de klachten over batterijgebruik toenemen is echter de vraag of men die keuze weer maakt voor de komende generatie iPhones.

Keuze voor energiebesparend beeldscherm iPhone 13

Toch lijkt het erop dat je met een batterij van de iPhone 13 sowieso een langere levensduur krijgt, zelfs als men de capaciteit niet uitbreidt. Volgens andere bronnen komt Apple namelijk met een nieuw beeldscherm. De officiële benaming is low-temperature polycrystalline oxide (LPTO) thin-film transistors (TFT), kortweg afgekort tot LPTO-scherm. Deze techniek moet de standaard OLED-beeldschermen vervangen en wordt al succesvol toegepast bij de Samsung Galaxy S20 en Apple Watch 5 en 6.

Het voordeel van dit beeldscherm is dat het energiezuiniger is en dat men de verversingssnelheid kan laten variëren tussen 1 en 120 Hz.

Wordt het toch een tussenjaar?

Met deze twee nieuwtjes lijken we, na het eerdere nieuws over de camera’s voor de iPhone 13 Pro, de meest ingrijpende veranderingen wel gehad te hebben. We konden namelijk eerder al melden dat Apple het komende jaar als een ‘tussenjaar’ lijkt te bestempelen, waarbij misschien zelfs de naam op de schop gaat.