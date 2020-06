Wordt dit de iPhone 13? Dan wachten we wel even! [render]

We weten nog niet veel over de iPhone 13, maar hij lijkt het wachten waard. Kijk maar!

We moesten je eerder vandaag nog verrassen met het minder goede nieuws dat er grote kans is dat de iPhone 12 vertraagd is. Dit betekent echter niet dat men bij Apple stil zit. Inmiddels duiken namelijk de eerste geruchten over de iPhone 13 al op. Sterker nog, op basis van de meest waarschijnlijke geruchten is er een eerste render verschenen. Vraag is of we nog wel op de iPhone 12 moeten wachten als dit concept waar wordt. We zetten de meest waarschijnlijke geruchten op een rij en tonen het eerste concept.

Wat weten we over de iPhone 13?

Momenteel weten we nog niets zeker. Het is wel logisch om te concluderen dat Apple werkt aan de opvolger van de iPhone 12 en diverse insiders zitten op het vinkentouw. Als we op de bekende insiders afgaan volgt er in ieder geval een revolutionaire camera-setup. Insider ‘Fudge’ deelde alvast het een en ander via Twitter:

The *alleged* plans For D6x (13 series) cameras



•Wide 1x optical zoom (6x digital zoom) 64mp

•Telephoto 3x-5x optical zoom (15-20x digital zoom) 40mp

•64mp anamorphic lens (2.1:1)

•0.25x min ultra wide (optical reverse zoom) 40mp

•Li-Dar 4.0



Huuuuugggeeeee amount of 🧂 — Fudge (@choco_bit) May 27, 2020

Hoewel het zoutvaatje niets aan duidelijkheid te wensen overlaat lijkt Apple wel fors afstand te nemen van de 3-voudige camerasetting met 1 64MP-sensor, zoals deze in de iPhone 12 (zie afbeelding hierboven) verwacht wordt.

Zijn er nog meer geruchten?

Uiteraard draait de geruchtenmachine op volle toeren. Zo zou de iPhone 13 uit twee schermen bestaan. Toch wordt het voor zover bekend geen ‘foldable phone’. Daarnaast lijkt Apple het design onder handen te willen nemen. Zo zou de notch dan toch (eindelijk) verdwijnen en gaan de knoppen op de zijkant op in de lijst. Verder zou, vanwege het strakke design, ook de selfiecamera verdwijnen. Naar de notch wordt, bij gebrek aan notch, lastig, dus men verwacht een in-display selfiecamera.

Hoe zou de iPhone 13 eruit zien?

De ontwerpers van ConceptsiPhone gingen met deze informatie aan de slag en maakten een ontwerp zoals de iPhone 13 eruit zou kunnen zijn. Uiteraard delen we die graag.

Uit het ontwerp blijkt dat deze iPhone 13 tevens de eerste volledig draadloos oplaadbare iPhone zou worden. Als dit ontwerp bij de waarheid komt hoeven we wat mij betreft de iPhone 12 niet te zeer te missen.

