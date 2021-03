iPhone 13 heeft opslag. Veel opslag! - Apparata

Steeds meer functies van de nieuwe smartphone druppelen binnen. Nu is ook bekend hoeveel opslag de iPhone 13 krijgt. En het is niet mis.

De nieuwste smartphone van Apple zal vermoedelijk dit najaar op de markt komen. Het wordt steeds meer duidelijk hoe de iPhone 13 eruit gaat zien, maar ook komen we meer te weten over de functionaliteiten. Eerder schreven we al over het handige ‘altijd aan scherm’, maar inmiddels weten we ook dat de vernieuwingssnelheid 120 Hz zal bedragen en het een sterke MagSafe- magneetconnector zal hebben om op te laden.

Opslagcapaciteit

Eerlijk gezegd lopen iPhones altijd een beetje achter betreffende opslag op bepaalde Android- telefoons. Ja, de afgelopen jaren was hier zeker verbetering in. Echter, nu pakt Apple stevig uit. De iPhone 13 heeft naar verwachting maximaal 1 TB aan opslag. Dat is best veel. Zeker als je naar de iPhone 12 kijkt, die heeft een maximale capaciteit van 512 GB. Het klinkt leuk zoveel opslag, maar heb je er in praktijk wel wat aan? Een normale smartphone gebruiker vermoedelijk niet, maar videomakers die een hoge resolutie gebruiken zullen zeker wel enthousiast worden hiervan.

Meer nieuws over de iPhone 13

Zoals we verwachten van Apple zal het design niet veel veranderen. Dat ziet er vaak al goed uit en kleine aanpassingen om het net iets scherpers te krijgen zullen geïntroduceerd worden.

Nu in veel landen winkels weer (gedeeltelijk) open kunnen door een minder strenge lockdown, trekken de verkopen ook weer verder aan. Naar verwachting zal Apple mede hierdoor bij de lancering van de iPhone 13 meer toestellen verkopen dan bij de iPhone 12. Vermoedelijk wel 25 procent meer. En over de iPhone 12 gesproken, deze verkoopt ook niet slecht. Een dergelijke verkoopboost is niet meer bij Apple gezien sinds de iPhone 6. En laat die telefoon nou ook een design hebben met afgeronde hoeken, net zoals de huidige iPhone 12. Veel mensen zijn dus gecharmeerd hiervan en stappen (weer) over naar Apple.

Ook kunnen we naar alle waarschijnlijkheid rekenen op cameraverbeteringen, een snellere A-serie processor en een nieuwe 5G-chip van Qualcomm.