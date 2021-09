iPhone 13 is dikker en zwaarder dan de iPhone 12

Op het eerste gezicht lijkt er misschien niet heel veel anders te zijn aan de iPhone 13, maar de smartphone is dikker en zwaarder dan de iPhone 12.

Toen Apple deze week de iPhone 13 onthulde zal niemand verbaasd gereageerd hebben op het uiterlijk van de smartphone. De inkeping is wat kleiner geworden en de camera’s op de achterkant zien er anders uit. Maar dat is het dan ook wel. De grootste wijzigingen lijken zich onder de kap te hebben afgespeeld.

Op foto’s is het amper te zien. Er hebben echter ook veranderingen plaatsgevonden in het ontwerp van de smartphone. Uit de verstrekte informatie van Apple over de iPhone 13 blijkt dat het toestel dikker en zwaarder is in vergelijking met de iPhone 12. Zijn voorganger uit 2020.

iPhone 13 zwaarder, maar ook dikker

De nieuwe iPhone 13 Pro is 7,65 mm dik. Terwijl de iPhone 12 Pro iets dunner is met een dikte van 7,4 mm. Daarnaast weegt de iPhone 13 Pro 204 gram. Zijn voorganger, de 12 Pro, weegt 189 gram. Voor de goedkopere en nog duurdere modellen zijn er ook verschillen. Zo weegt de iPhone 13 een dikke 174 gram en de iPhone 12 weegt 164 gram. Dan is er nog de 13 mini die 141 gram weegt, en de 12 mini weegt 135 gram. De 13 Pro Max weegt 240 gram (zwaar!) en de 12 Pro Max weegt 228 gram. Alle iPhone 13 varianten zijn dus anders.

Het zijn kleine verschillen die toch een behoorlijk verschil kunnen maken. Met name dat gewicht is een belangrijke factor. Een zware smartphone kan irritatie opleveren als je de telefoon wat langer in je handen beethebt. Toch iets om rekening mee te houden, mocht je de nieuwste iPhones overwegen.