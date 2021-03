iPhone 13 komt in nieuwe kleuren en met anti- veeglaag - Apparata

@ EverythingApplePro

Iedereen wacht op de iPhone 13. Nu weten we in welke kleuren de smartphone komt en welke nieuwtjes er worden verwacht.

Het duurt nog maanden voordat de iPhone 13 uit zal komen, toch komen we steeds meer te weten over de smartphone van Apple. Hoe dichter we bij de lancering komen, wijzen alle geruchten op ontwerpwijzigingen, nieuwe kleuren en nieuwe functies.

Nieuwe kleuren iPhone 13

Max Weinbach van EverythingApplePro geeft aan dat de iPhone 13 geleverd kan worden in een matzwarte kleur voor de Pro- en Pro Max-toestellen. Ook is Apple bezig met een oranje kleur, dat bijna bronsachtig zal zijn. Vermoedelijk zal deze kleur niet de productie halen, maar we kunnen wellicht wel soortgelijke kleuren verwachten.

En bij mooie kleuren, is het toch vervelend dat de randen veel vingerafdrukken laten zien. Dit komt doordat het geliefde ontwerp met platte randen terug is. Apple heeft veel klachten hierover gehad, zeker bij de lichtere kleuropties zoals goud. Het bedrijf komt met een nieuwe oplossing hiervoor: een anti- veeglaag en vingerafdrukcoating. Fingers crossed dat het werkt!

Line- up

Apple is volgens de analist van plan om de 5,4 inch iPhone 13 mini te behouden. Voor de fans dus goed nieuws, ondanks eerdere berichten dat de huidige mini niet goed verkoopt. Met de nieuwe iPhone 13 gaat het bedrijf de levensduur van de batterij verbeteren, net zoals elke smartphonefabrikant. Het blijft een probleem om de batterij zo te krijgen dat je er echt een hele dag mee kan werken, maar ook dat hij lang mee gaat. Zeker ook bij de mini is dit een issue. De batterij zal dan ook groter zijn en de langere levensduur zal worden verbeterd door de efficiëntere A15- chip.

De portretmodus met LiDAR is al goed op de Iphone 12, maar zal aankomend jaar sterk verbeterd worden. Nu kan je al bij weinig licht mooie foto’s nemen, maar Apple heeft de ambitie dit in de nieuwe te lanceren smartphone verder te verbeteren.