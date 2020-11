Gerucht: Apple zet streep door iPhone 13 - Apparata

De volgende iPhone van Apple wordt volgens berichten niet spannend.

De iPhone 12 serie is nog maar net gepresenteerd, maar de geruchten over een opvolger steken de kop al op. Of we erg blij moeten worden van die geruchten is de volgende vraag. Wij zetten op een rijtje wat er tot nu toe bekend is en gefluisterd wordt.

Er komt geen iPhone 13

Een van de meest hardnekkige geruchten is dat de opvolger van de iPhone 12 geen iPhone 13 zal gaan heten. Dit heeft alles te maken met de reputatie van ongeluksgetal 13. De oplossing die nu lijkt te worden gekozen is om met een s-serie te gaan werken. Hiermee zou de volgende release dus de iPhone 12S worden. Dit geeft ook meer tijd om te bedenken hoe men daarna verder wil met de namen.

Voor zover nu bekend blijft er vooral veel hetzelfde. Toch komen er natuurlijk wel wat verbeteringen. Dit zijn de verwachtingen.

Dit blijft er hetzelfde

Volgens insiders blijft er vooral veel hetzelfde. Zo zou men weer voor 4 modellen gaan, de mini, de reguliere versie, een Pro en een Pro Max. Aangezien men dit jaar al veel veranderd heeft aan de technologie van het beeldscherm en het ontwerp verwacht men ook hier geen schokkende ontwikkelingen.

Dit verandert er wel aan de iPhone 13/iPhone 12s

Aan het beeldscherm zijn wel een paar kleine veranderingen te verwachten. Zo zou men de verversingsrate nu wel naar 120 Hz brengen. Ook lijkt de in-display vingerafdrukscanner er nu te komen.

Daarnaast zijn er wat bekende ontwikkelingen. Zo wordt de cameravoering veranderd en de opslagcapaciteit flink uitgebreid. Ook gaan er geruchten dat de Pro Max een versie zonder poorten wordt. Deze zou je dus (alleen) draadloos op kunnen laden.

Prijs en verkrijgbaarheid

Zoals bekend is de release van dit jaar uitgesteld door Corona. Men verwacht de volgende generatie iPhones, als er geen nieuwe grote verstoringen meer komen, weer zoals gebruikelijk in september. Qua prijs verwacht men dat deze rond het niveau van de iPhone 12 serie blijven.

Bron: Techradar