iPhone 13 komt voor de eerste keer met een enorme opslag!

Volgens verschillende analisten zullen enkele iPhone 13 varianten met een lekkere grote opslag komen.

De alom bekende Apple- analist Ming-Chi Kuo kwam vanmorgen met een nieuw beleggersrapport, waarin de verwachtingen voor de iPhone 13, Apple Watch Series 7 en AirPods 3 worden geschetst. Kuo bevestigt dat de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max beschikbaar zullen zijn in een volledig nieuwe 1TB opslagconfiguratie voor de eerste keer.

iPhone 13 opslag

Kuo is altijd goed geïnformeerd en heeft vaak betrouwbare informatie. Hij zegt dat de iPhone 13 en iPhone 13 mini beschikbaar zullen zijn in opslagconfiguraties van: 128 GB, 256 GB en 512 GB. Hiermee komt de 64 GB te vervallen.

Eerdere rapporten spraken al over de opslag van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Kuo bevestigt dit nu. Deze apparaten zullen beschikbaar zullen zijn in: 128GB, 256GB, 512GB en 1TB configuraties. Bij die laatste heb je dus lekker veel opslag.

Vertragingen

De chiptekorten zijn er nog steeds. Kuo waarschuwt echter ook dat de iPhone 13 zal worden getroffen door tekorten bij Apple.

‘De verzending van de iPhone 13 in 4Q21 kan een potentieel neerwaarts risico hebben vanwege een tekort aan componenten. Dit nadeel heeft echter een beperkte impact op iPhone 13-zendingen. Wij zijn van mening dat iPhone 13-verzendingen in 2021 met meer dan 10% kunnen groeien op jaarbasis (vs. iPhone 12-verzendingen in 2020).’

Kuo gaat in het rapport ook nog even in op de AirPods 3. Hij verwacht dat de AirPods 3 tijdens het evenement van dinsdag wordt aangekondigd. Apple zal waarschijnlijk ook AirPods 2 in de line-up houden als een andere optie voor shoppers naast het herontwerp van AirPods 3. Morgenavond om 19:00 uur zal Apple het streamings- evenement houden.