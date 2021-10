iPhone 13 kopen? De levertijd kan tegenvallen!

En dan moeten de feestdagen nog beginnen. Apple doet er alles aan om iedereen die een iPhone 13 wil kopen deze snel geleverd krijgt.

Dit najaar onthulde Apple de nieuwe iPhone 13, maar ook de Apple Watch Series 7, nieuwe iPads en Macs. Ook de Amerikaanse techgigant heeft te maken met leveringsproblemen. Niet zo extreem dat je ontzettend lang op je nieuwe product moet wachten, maar vandaag bestellen en morgen geleverd krijgen is er niet bij.

En dan zitten we nu nog in oktober. In december staat Apple echt voor een uitdaging. Traditiegetrouw heeft het techbedrijf het behoorlijk druk zo rond de feestdagen. Om al die mensen die een nieuwe iPad of iPhone onder de kerstboom leggen tegemoet te zien. Vertragingen moeten kosten wat het kost voorkomen worden. Niemand wil een kerstcadeautje in januari, toch?

Als je van plan bent om een Apple-product cadeau te doen deze feestdagen, wees er dan snel bij. Liever vandaag bestellen dan morgen. Als je nu via Apple een iPhone 13 koopt is de levering tussen 8 en 10 november. Dat is nog te overzien. In december bestaat de mogelijkheid dat door drukte levertijden zullen toenemen. Je kunt altijd nog bij andere winkels terecht als je een iPhone 13 of andere product wil kopen op de korte termijn. (via CNET)