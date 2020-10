iPhone 13 krijgt eindelijk een normale notch? - Apparata

Terwijl fans uitkijken naar de nieuwe iPhone 12 gaan er nu al geruchten over de notch van de iPhone 13 in het rond.

Volgende week dinsdag is het dan eindelijk zover. Apple presenteert dan de nieuwe iPhone 12 en alle varianten van de telefoon. Het ontwerp is altijd even afwachten, maar zal niet radicaal anders zijn. Verwacht net als bij de iPhone 11 een flinke notch.

Pas met de iPhone 13 in 2021 gaat Apple een andere, kleinere notch toepassen. Althans, dat zegt Ice Universe op Twitter. Deze persoon uit China deelt wel vaker geheime informatie over nieuwe smartphones. Doorgaans beroept Ice Universe zich op bronnen uit de industrie. De notch van de iPhone 13 zal met name korter worden, aldus het bericht.

Het klinkt in elk geval nog heel ver weg. Laten we eerst maar eens rustig kennismaken met de iPhone 12 en ons daar op focussen. Apple kiest bewust voor een dikke notch. Er zit naast een selfiecamera ook technologie verwerkt voor een veilige vorm van gezichtsherkenning. Dat kennen we bijvoorbeeld ook van de Huawei Mate-serie, die eveneens een flinke notch hebben.

Pas als de techniek netjes weggewerkt kan worden onder het scherm zal zo’n grote notch verdwijnen. Of Apple moet een compromis sluiten en kiezen voor andere technologie. (via Appleinsider)