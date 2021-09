iPhone 13 (Mini) vs iPhone 12 (Mini) – Upgraden is pure onzin

In deze vergelijking de nieuwe iPhone 13 en 13 Mini naast de goedkope varianten uit de iPhone 12-serie. Spoiler alert: upgraden is onzin!

Met de komst van de iPhone 13-serie heeft Apple klanten weer een nieuwe reeks smartphones gegeven die ogenschijnlijk beter zijn dan die van vorig jaar. Om de iPhone 13 nog aantrekkelijker te maken, zijn de duurdere iPhone 12’s geannuleerd. Dat terwijl de iPhone 12 en 12 Mini goedkoper zijn gemaakt. Is dat het dan waard om alsnog een nieuwe iPhone 13 (Mini) te kopen? Of kun je beter voor de nu veel goedkopere 12-serie van vorig jaar gaan?

Vergelijking: iPhone 13 (Mini) vs iPhone 12 (Mini)

Om gelijk met de deur in huis te vallen; het is complete onzin om te upgraden naar een iPhone 13 of diens Mini-variant. Je hebt de titel immers al gelezen. Er zijn enkele uitzonderingen waar we zo op terug komen. Maar het moge duidelijk zijn dat Apple nauwelijks veranderingen heeft doorgevoerd.

Bij onze vergelijking van de Pro en Pro Max-varianten van de 12- en 13-serie konden we in elk geval enkele grote verschillen aanwijzen. Nu is er slechts één verschil tussen de iPhone 12 (Mini) en 13 (Mini) die het überhaupt een vergelijking waard maakt: de processor. Zoals altijd rust Apple hun nieuwste iPhone met een nieuwe Bionic-SoC uit. Die is weer wat sneller, geavanceerder en krachtiger dan vorig jaar. Dat is letterlijk het enige substantiële verschil tussen de huidige generatie en die van vorig jaar.

En de batterij dan?

Het valt je misschien op dat er in de onderstaande vergelijking nog wel een verschil tussen de SIM-systemen en batterijgrootte van de iPhone 12 (Mini) en 13 (Mini) is. Om met dat eerste te beginnen, je kunt nu 2 SIM-kaarten inbrengen. Heel handig voor zakelijk gebruik, maar dat was het dan ook wel.

Wat betreft de accu: in theorie en volgens Apple gaan de 13-varianten inderdaad enkele uren langer mee. Vergeet daarentegen niet dat vooral software uitmaakt hoelang de batterij meegaat. Ook een iPhone 12 zal het een goede dag volhouden. De nieuwe processor is daarentegen wel energiezuiniger, wat onder de streep een kleine win voor de iPhone 13 is.

Maar dat was het dan ook echt. De displays, hoeveelheid RAM, camera’s, oplaadsnelheden en zelfs in grote lijnen de afmetingen zijn identiek!

Conclusie

Kortom, dat maakt de vergelijking tussen de iPhone 13 (Mini) en iPhone 12 (Mini) bijzonder eenvoudig. Er zijn slechts enkele zeer niche redenen om te upgraden naar de nieuwste variant. Heb je een ouder toestel, dan kun je vooral gewoon heel wat geld besparen door een generatietje ouder te kopen. Alleen als je dual-SIM, een extra snelle processor of een nét iets grotere batterij wil, is een upgrade echt de moeite waard. Alle andere aspecten zijn identiek aan die van vorig jaar, maar dan goedkoper.