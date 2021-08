‘iPhone 13 nog duurder dan iPhone 12’

Hou er sterk rekening mee dat de iPhone 13 duurder gaat zijn in vergelijking met de huidige iPhone 12.

Dit najaar verschijnt er weer een nieuwe iPhone op de markt. De iPhone 13, met verbeteringen aan het display, camera en natuurlijk de processor. Een update met betrekking tot het ontwerp hoef je niet te verwachten. Dat zal pas naar verwachting in 2022 volgen met de iPhone 14.

iPhone 13 duurder

Wat je wel kunt verwachten met de iPhone 13 is dat de smartphone in elk geval duurder gaat zijn dan de iPhone 12. Dat beweert processorfabrikant TSMC via DigiTimes. Reden daarvoor is de chiptekorten die momenteel spelen in de wereld. Meerdere industrieën hebben daar nu last van. Of je nu een smartphone maakt of een auto. Tekorten spelen overal. Het produceren van chips is daardoor ook duurder. Die prijsstijging zal Apple doorberekenen aan de consument volgens de processorfabrikant. Dat betekent dat jij en ik meer moeten betalen voor die iPhone 13. Mocht je er eentje overwegen natuurlijk.

De huidige iPhone 12 begint bij 812,10 euro voor de mini. Een stapje daarboven zit de iPhone 12 voor 912,10 euro. Het duurste model is de iPhone 12 Pro Max die met 512 GB maar liefst 1.612,10 euro kost. Verwacht dus dat de nieuwe iPhone 13 iets duurder gaat zijn dan de genoemde bedragen. Aangezien de iPhone 12 mini een niet al te groot succes was hoef je van dit model ook geen opvolger te verwachten.