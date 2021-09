iPhone 13 officieel: prijs, varianten en meer

Vanavond heeft Apple de iPhone 13 officieel gepresenteerd. Alles over de prijzen, varianten en meer na de klik!

De ster van de show was natuurlijk de nieuwste iPhone. Het volgende hoofdstuk in de langlopende smartphone-reeks van het Amerikaanse techbedrijf uit Apple. Zoals verwacht is het uiterlijk van de iPhone 13 niet heel anders in vergelijking met zijn voorganger. Het nieuws zit hem wat er onder de motorkap heeft plaatsgevonden. De hardware dus.

De camera’s achterop zijn nu diagonaal, wat een makkelijke weggever is om het nieuwe model te herkennen. Er zijn in totaal vijf kleuren. Namelijk roze, blauw, Midnight, Starlight en Product Red.

Processor en camera

De iPhone 13 en de 13 mini heeft de nieuwe A15 Bionic chipset. Wat uiteraard weer sneller en beter is in vergelijking met zijn voorganger, dat moge duidelijk zijn. Dan het camerasysteem. Achterop de nieuwste iPhone zitten twee lenzen. Een nieuwe 12 MP groothoeklens en een vernieuwde primaire camera. Beeldstabilisatie technologie van de iPhone 12 Pro Max van 2020 is nu ook verkrijgbaar op de iPhone 13 en 13 mini. Een grappige nieuwe feature is Cinematic Mode. Zo kun je tijdens het filmen objecten scherp en onscherp maken, de autofocus doet dit in realtime.

Batterijduur

Apple zegt goed te hebben gekeken naar de batterijduur. Je hebt anderhalf uur meer batterijduur meer met de iPhone 13 mini in vergelijking met de 12 mini. En zelfs 2,5 uur langer iPhone 13 in vergelijking met iPhone 12. Concrete cijfers noemen doet het merk nog nauwelijks. Apple spreekt over all day batterijduur, hoeveel uur dat ook mag zijn.

De iPhone 13 mini begint bij 809 euro met standaard 128 GB. De iPhone 13 kost 909 euro en heeft tevens 128 GB opslag. Andere opslagvarianten zijn 256 GB en 512 GB.

iPhone 13 Pro en Pro Max

De topmodellen zijn de 13 Pro en de Pro Max. Vanzelfsprekend heeft het Amerikaanse techbedrijf goed uitgepakt met het vlaggenschip. De 13 Pro komt in de kleuren grijs, zilver, blauw en goud op de markt.

De voorkant is nieuw, met een 20 procent kleinere inkeping. Van achteren een vrij druk camera eiland, met meerdere lenzen en flitsers. Uiteraard zijn ook deze modellen uitgerust met de A15 Bionic chipset. Volgens Apple maak je scherpere foto’s, betere kwaliteit in donkere omstandigheden met weinig licht en heb je een mooier resultaat als je inzoomt.

Het scherm luistert naar de naam Super Retina XDR Display. Je hebt 1.000 nits voor een nog betere helderheid. ProMotion is tevens geïntroduceerd, met een 120Hz scherm. Maar dat kennen we natuurlijk al jaren van Android smartphones. Eindelijk heeft de iPhone dat dus ook. Het scherm is verkrijgbaar in 6.1-inch of met een grootte van 6.7-inch.

Zoals verwacht is de opslag enorm. Voor het eerst heb je 1 TB opslag in een iPhone. De 13 Pro begint bij 1.159 euro. De 13 Pro Max begint bij 1.259 euro. De line-up bestaat nu uit 128 GB, 256 GB en 512 GB.