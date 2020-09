Deze belangrijke verandering komt voor iPhone 13 - Apparata

De iPhone 13 is in ontwikkeling en het ontwerp gaat op de schop. Dit is waarom.

Terwijl wij nog in afwachting zijn van de release van de iPhone 12 is men bij Apple al begonnen aan de ontwikkeling van de iPhone 13. Een recent patent doet vermoeden dat het ontwerp op de schop gaat. Voor degenen met een hekel aan de notch is dat goed nieuws.

De iPhone 13 krijgt wellicht deze verandering

In een recent gepubliceerd patent heeft Apple de technologie gepatenteerd om een in-display lichtsensor in de iPhone te installeren. Dit was technisch een uitdaging omdat deze sensor onder de pixels moet komen. De pixels zelf zorgen voor aanpassingen in de lichtinval en lichtdistributie. Deze correctiefactoren heeft men inmiddels in het patent meegenomen. Een ander aspect is dat er ruimte voor de sensor nodig is. Dit zou men compenseren door de notch te verkleinen of wellicht helemaal weg te laten vallen. In onderstaande afbeelding zie je een een schets van het patent.

Patent in lijn met eerdere geruchten over iPhone 13

We zagen al eerder dat de iPhone 13 wellicht uitgerust wordt met een LiDAR-sensor. In een tweede patent heeft Apple de optie gedocumenteerd om aan de voorkant een zogenoemde ‘Time of Flight’ (ToF)-sensor te integreren. Deze optie zien we wellicht al in de te presenteren iPhone 12. Met deze ToF-sensor kan men ook de technieken voor FaceID perfectioneren en ook dat zal ervoor zorgen dat er minder behoefte is aan een notch. Immers deze techniek wordt ook in-display toegevoegd.

Verwachtingen en lancering

Uiteraard is het met patenten altijd afwachten of zij uiteindelijk in massaproductie genomen worden, maar de ontwikkelaars die op het patent genoemd worden waren al eerder verantwoordelijk voor patenten die het naar de markt gehaald hebben. Bij de lancering van de iPhone 13 weten we dit definitief, maar nu haar voorganger vertraagd is rijst de vraag wanneer die lancering zal zijn. Men zal immers genoeg tijd willen om de iPhone 12 een verkoopcyclus te laten doorlopen.

Bron: Appleinsider.com