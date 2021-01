'iPhone 13 Pro krijgt 120Hz scherm van Samsung' - Apparata

Een beetje van jezelf en een beetje van Samsung, dat lijkt het recept voor de nieuwe iPhone 13 Pro met een 120Hz display.

Klaar? Speculeren maar. De nieuwe iPhone 13 is nog zeker 10 maanden van ons vandaan. Toch gonst het nu al van de geruchten over de nieuwe smartphone. En wie zijn wij dan om deze informatie niet met jullie te delen.

iPhone 13 Pro met 120Hz Samsung display?

De nieuwste informatie is dit keer afkomstig van TheElec. Deze bron beweert dat de nieuwe iPhone 13 Pro een 120Hz OLED paneel van Samsung krijgt. Het gaat hier om een zogenaamde LTPO technologie. Die afkorting staat voor Low Temperature Polycrystalline Oxide. Het voordeel van deze techniek is dat je de mooie kwaliteit van een OLED scherm hebt in combinatie met een laag energieverbruik.

Het is niet de eerste keer dat de naam Samsung valt. Er klinken al langer geluiden dat of LG of Samsung OLED panelen gaat leveren aan Apple. Das niet zo gek ook, want deze twee merken zijn zo’n beetje de top als het gaat om OLED-technologie. Er zijn wel meer smartphones die dankbaar gebruik maken van de OLED-panelen van één van deze merken uit Zuid-Korea.

Apple loopt, bewust of onbewust, een beetje achter als het gaat om de Hz-hype. De meeste Android vlaggenschepen hebben inmiddels een 90Hz, 120Hz of een nog betere verversingssnelheid voor de schermen van de smartphones. Apple doet daar niet aan mee, al lijkt daar dus met een Samsung 120Hz display voor de iPhone 13 Pro verandering in te komen.