iPhone 13 wordt letterlijk dikker - Apparata

Afbeelding via MacRumors

De nieuwe aankomende iPhone 13 zal vermoedelijk dikker worden. Hoeveel dikker, wij weten het.

Er zijn productieschema’s van Apple uitgelekt. Hieruit kunnen we opmaken dat de nieuwe iPhone 13 dikker zal worden dan zijn voorganger. Dit omdat het ruimte moet hebben voor vernieuwde camera’s, waardoor ook de camerabobbel groter zal worden.

iPhone 13 zal dikker worden

We ontkomen er naar verwachting niet aan, de nieuwe iPhone zal dikker worden. Onze collega’s bij MacRumors kregen productieschema’s in handen en zij komen tot deze conclusie. De schema’s zijn afkomstig van een betrouwbare bron. Deze schema’s worden gebruikt voor producenten van accessoires, veelal kloppen deze behoorlijk.

De iPhone 13 en de iPhone 13 Pro gaan naar 7,4 mm en 7,57 mm. Dit is een toename van 0,17 mm. Dit lijkt weinig, en dat is het ook. In het dagelijkse gebruik zal je er weinig van merken. Maar het toestel oogt wel forser, zeker ook omdat de camerabult aanzienlijk toeneemt. Deze gaat van 1,5 mm en 1,7 mm voor de iPhone 12, naar respectievelijk 2.51 mm en 3,65 mm voor de iPhone 13. Deze bult gaat groter worden om de lenzen niet teveel te laten uitsteken. Nu steken de lenzen nog uit de behuizing bij de iPhone 12, Apple gaat hier verandering inbrengen en dus wordt de camerabult zelf dikker.

Afbeelding via MacRumors

Camerabult

In de praktijk zullen we er niet heel veel van merken dat de toestellen wat dikker worden. Hiernaast zijn er ook voordelen, naar alle verwachting zullen de prestaties van de camera’s toenemen. Ook is de bult bij iPhone 13 Pro net zo groot als bij de iPhone 13 Pro Max, het lijkt erop dat beide toestellen dezelfde cameratechnologie krijgen. Doordat de bult groter gaat worden, zullen er wellicht wat knoppen moeten verschuiven. Denk hierbij aan de volume- en muteknop, die dan iets naar beneden gaan.

Zoals eerder bekend werd krijgt de nieuwe iPhone- serie een kleinere notch en een 120Hz- scherm. Dit scherm zal alleen op de Pro- modellen komen.