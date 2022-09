iPhone 14 basismodel: incrementele verbeteringen

Het basismodel van de iPhone 14 lijkt erg op die van de voorganger iPhone 13. Bron/copyright Apple

Verwacht bij de iPhone 14 (basismodel) geen spectaculaire doorbraken. Wel nieuw is de satellietverbinding, plus wat kleine verbeteringen. Benieuwd welke dit zijn?

Satelliet in de iPhone 14, basismodel

De opvallendste verbetering is waarschijnlijk de nieuwe satellietconnectiviteit. Als je in het gebied bent zonder telefoonnetwerk, kan je eenvoudige boodschappen versturen via het satellietnetwerk. Op dit moment is deze functie nog niet beschikbaar in Europa, alleen in de Verenigde Staten en Canada. Waarschijnlijk zal dit in de komende maanden ook voor de Europese markt uitgerold worden.

Dit is vooral handig als je geen bereik hebt. In de dichtbevolkte landen Nederland en België is de kans klein. Ben je al trektocht in een verlaten gebied? Dan kan deze functie in het iPhone 14 basismodel natuurlijk levensreddend zijn.

Verbeterde TrueDepth camera

Verder is de verbeterde TrueDepth camera een klein pluspunt. TrueDepth is de Apple delen voor een technologie, waarbij de telefoon jouw gezicht kan herkennen. Deze feature kwam al voor in de voorganger iPhone 13. Ben jij degene die in de buurt van de telefoon komt? Dan ontgrendelt de telefoon.

De sensor maakt nu een 3D-afbeelding van je gezicht. Hierdoor is het niet meer mogelijk de telefoon te foppen met een foto van je gezicht. Ook een slimme dief die probeert de telefoon te ontgrendelen terwijl je slaapt, komt nu van een koude kermis thuis. Want de iPhone 14 basismodel telefoon ontgrendelt alleen als je je ogen open doet.

Crashdetectie

Onderga je een ernstig auto-ongeluk? Dan merkt je telefoon dat natuurlijk door de zware schokken die je krijgt. In dat geval belt de iPhone 14 automatisch 112. Tenzij je deze functie direct na de val uitzet.

Omdat de euro flink gekelderd is, -ten opzichte van de Amerikaanse dollar- is de verkoopprijs van deze Apple iPhone 14 basismodel ook flink gestegen. Dus ook de prijs is in de plus!

Conclusie iPhone 14 basismodel

Om een lang verhaal kort te maken: de Apple iPhone 14 is vergeleken met de voorganger, niet spectaculair veel beter. Zo zit er dezelfde, overigens zeer goede, processor in, de Bionic 15. Ook is de True Depth camera iets verbeterd er is het toestel nu voorzien van crash detectie. En als je van paars houdt, dan val je met de neus in de boter.

Apple brengt nu haar vlaggenschip telefoons in vier verschillende modellen uit: het iPhone 14 basismodel, Plus, Pro en Pro Max. De Apple iPhone 14 Pro en Pro Max worden voorzien van de nieuwe, krachtiger Bionic 16 processor.

Zoek je een nieuwe Apple? Dan is het op zich geen gek idee om te kiezen voor de iPhone 14. Wil je echt een vernieuwend topmodel en heb je er ook het geld voor? Dan is het wellicht verstandiger om te sparen voor een iPhone 14 Pro of Pro Max model. Goedkoop is de iPhone 14 niet met een verkoopprijs van ruim over de € 1000. Maar op zich is hij wel van de bekende Apple kwaliteit.